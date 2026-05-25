Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht die Ebola-Epidemie noch nicht unter Kontrolle, da bereits über 200 Tote und zahlreiche Verdachtsfaelle gemeldet wurden. Die Epidemie in Afrika wird voraussichtlich sich zuspitzen, bevor sie unter Kontrolle gebracht wird.

Mehr als 200 Tote , zahlreiche Verdachtsfälle: Die WHO sieht die Ebola -Epidemie noch nicht unter Kontrolle. Bereits über 200 Menschen sind daran gestorben, zudem gibt es zahlreiche Verdachtsfaelle . in Afrika dürfte sich nach Angaben des Chefs der Weltgesundheitsorganisation ( WHO ), Tedros Adhanom Ghebreyesus, weiter zuspitzen, bevor er unter Kontrolle gebracht wird.

Man tue alles, um übertrügerliche Ausstattung in die betroffene Region zu bringen und die Eindemmungsmassnahmen voranzubringen. Dazu gehört etwa, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen und Kontaktpersonen von möglichst Infizierten zu isolieren.

"Doch derzeit ist die Epidemie uns noch einen Schritt voraus", sagte er. Die WHO hat bereits mehr als 100 Faelle durch Labortests bestätigt, zehn davon bei inzwischen Verstorbenen. Zusächst nennt sie mehr als 900 Verdachtsfaelle. Mehr als 200 Kranke sind nach diesen Angaben verstorben.

Europa - kein Einreiseverbot. Das ECDC schätzt im Gegensatz zu den USA keine Reisebeschränkungen vor. Die USA dagegen haben eins veräggt - und das macht das Ganze noch absurder: Die US-Regierung verägte ein Einreiseverbot für Personen, die sich in den vergangenen 21 Tagen in Uganda, der DRC oder dem Südsudan aufgehalten haben. So: Amerika sperrt die Grenze für alle die aus der Region kommen - außer für den eigenen Staatsbächer, für den sie dann aber Deutschland anrufen





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