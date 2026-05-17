Die WHO ruft Kongo und Uganda als internationale Gesundheitsnotlage aus, Signalisiert spärliche Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen

Die Gesundheitsbehörde der UNO in Genf hat Kongo und Uganda als internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen, nachdem bekannt geworden ist, dass bisher acht bestätigte und 246 vermutete Infektionen mit der gefährlichen Fieberkrankheit Ebola in der Provinz Ituri im nordöstlichen Kongo aufgetreten sind. Auch ein Fall in der Hauptstadt Kinshasa konnte nachgewiesen werden. Darüber hinaus sind zwei infizierte Personen aus dem Kongo nach Uganda gereist, wo bereits mehrere Menschen an Ebola gestorben sind. Die WHO meldet auch 80 verstorbene Mutmassler in Ituri und einen der reisende Personen habe ebenfalls gestorben.

Die WHO hat Kongo und Uganda als internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen, weil die bekannten und vermuteten Infektionen mit der gefährlichen Fieberkrankheit Ebola in den Provinzen Ituri und Kongo Hinweise darauf geben, dass der Ausbruch möglicherweise viel größer ist als bislang erforscht und berichtet wurde.

Aufgrund der ansteigenden Zahl von Todesfällen und Verdachtsfällen in Ituri besteht ein hohes Risiko für eine lokale und regionale Ausbreitung des Virus, da diese Provinz in direkte Nachbarschaft zum Südsudan steht. Es gab unter anderem eine Reise eines infizierten Menschen aus dem Kongo nach Uganda, wo bereits mehrere Menschen an Ebola gestorben sind. Die WHO hat zudem mitgeteilt, dass es in Ituri keine zugelassenen Impfstoffe für den Bundibugyo-Stamm des Ebola-Virus, dem zugrunde liegenden Ausbruch, gibt.

Die Bundibugyo-Variante, die in Ituri aufgetreten ist, hat eine niedrigere Sterblichkeitsrate von etwa 37 Prozent, verglichen mit dem Zaire-Stamm, der bis zu 90 Prozent hatte. Es handelt sich um den 17. Ebola-Ausbruch in Kongo seit 1976





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