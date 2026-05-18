Die Welt ist nicht besser auf Pandemien vorbereitet, warnt Expertengremium

Ein internationales Gremium warnte vor der Jahrestagung der WHO, dass die Welt nicht besser auf Pandemien vorbereitet ist, als etwa vor einem Jahrzehnt. Sie sah als Hauptursache tief verschworene Ungleichheiten und Misstraten zwischen Regierungen und Bürgern, zwischen Ländern und multilateralen Organisationen und dem Wirtschaftssystem.

Trotz Ebola , Covid und Mpox ist die Welt laut Gremium nicht Sicherheit geworden. Misstrauen , Schulden und Konflikte verschärfen die Gefahr. Ein Expertengremium warnt: Die Welt ist nicht besser auf Pandemien vorbereitet.

Ungleichheit bei Schutz, Impfstoffen und Geld bleibt laut Bericht tief verankert. Vielmehr hätten diese Krisen und der Umgang damit das Vertrauen der Menschen in Regierungen, bürgerliche Freiheiten und demokratischen Normen erschüttert. Ebola, Covid und Mpox erschütterten das Vertrauen in Staaten und Institutionen





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