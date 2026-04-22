Die Walliser Vernetzung: Zwischen gelebter Gemeinschaft und institutionellem Filz

Eine Analyse über die engen Verflechtungen von Politik und Wirtschaft im Wallis, die Debatte um die sogenannte Walliserei und die Herausforderung, trotz informeller Strukturen professionelle Integrität zu wahren.

Das Wallis ist ein Kanton, in dem jeder jeden kennt. Diese soziale Dichte prägt nicht nur das tägliche Leben, sondern auch die wirtschaftlichen und politischen Strukturen der Region. Der renommierte Wallis er Hotelier Art Furrer bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, dass der Filz so fest zum Wallis gehört wie die markanten Berge der Alpen.

Die Historikerin Elisabeth Joris, die ihre Wurzeln in Visp hat, weist darauf hin, dass insbesondere die zwei tragenden Säulen der Walliser Wirtschaft, der Tourismus und das Baugewerbe, in einem komplexen Geflecht mit der Politik verbunden sind. Diese enge Verflechtung führt in der Praxis oft dazu, dass gesetzliche Vorschriften eher als Empfehlungen denn als strikte Regeln wahrgenommen werden. Dennoch warnt Joris davor, dem populären Klischee des quasimafiösen Kantons kritiklos zu folgen, da solche Abhängigkeitsverhältnisse in ähnlicher Form in allen Regionen der Schweiz existieren. Die Diskussion über Vetternwirtschaft, oft unter dem Begriff Walliserei zusammengefasst, erreichte nach der tragischen Brandkatastrophe von Crans-Montana einen neuen Höhepunkt. In diesem Kontext wurde auch die Unabhängigkeit der kantonalen Generalstaatsanwältin öffentlich infrage gestellt, da sie und der Gemeindepräsident von Crans-Montana nicht nur derselben Partei angehören, sondern auch Mitglieder in derselben Weinzunft sind. Tamar Hosennen, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Oberwallis und selbst politisch aktiv, betont jedoch, dass Netzwerke essenzielle Bestandteile menschlicher Existenz sind. Sie argumentiert, dass Menschen von Natur aus hochgradig vernetzt sind und sich daher zwangsläufig in einem Graubereich bewegen, in dem zwischenmenschliche Beziehungen nahtlos in strukturelle Vetternwirtschaft übergehen können. Es sei für Akteure in Wirtschaft und Politik oft eine enorme Herausforderung, die Grenze zwischen notwendiger Vernetzung und illegitimem Filz zu ziehen, da die moderne Gesellschaft in weiten Teilen informell organisiert ist. Trotz der Vorteile solcher informellen Strukturen warnt Urs Thalmann von Transparency International Schweiz eindringlich vor den Gefahren, wenn Nähe den Vorrang vor professioneller Distanz erhält. Besonders dort, wo staatliche Behörden wie die Gemeindeverwaltung oder die Strafverfolgung involviert sind, müssen Integrität und klare institutionelle Grenzen oberste Priorität haben. Als positives Beispiel für den bewussten Umgang mit Nähe dient die Spendenaktion von Rotary Schweiz für die Brandopfer von Crans-Montana. Die Landesleitung betonte explizit, dass sie froh darüber sei, dass keine Mitglieder der örtlichen Gemeindebehörde Teil des Clubs seien, da dies die Objektivität und Integrität der Hilfe hätte gefährden können. Letztlich bleibt die zentrale Erkenntnis, dass Informalität nicht zur Falle werden darf. Wer Macht ausübt, steht in der Pflicht, Interessenkonflikte konsequent zu vermeiden und in Zweifelsfällen den nötigen Ausstand zu wahren, um das Vertrauen in die staatlichen Institutionen nicht zu untergraben





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