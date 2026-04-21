Die Waldhütten von Zug: Symbole für Tradition, Naturverbundenheit und unvergessene Geschichten

Ein Rückblick auf die Bedeutung der Zuger Waldhütten – einst Schutzraum für Forstarbeiter, heute beliebte Treffpunkte für Familien, Spielgruppen und Verliebte, geprägt durch die Verbundenheit zur Korporation Zug.

In den weitläufigen Waldgebieten der Korporation Zug finden sich zahlreiche kleine Waldhütten , die das Landschaftsbild prägen. Diese fast identisch aufgebauten Bauwerke bestehen aus drei hölzernen Wänden, einer schlichten Sitzbank im Inneren und einem schützenden Blechdach. Jedes dieser Häuschen trägt eine Assekuranznummer, was darauf hindeutet, dass sie von den städtischen und kantonalen Behörden offiziell genehmigt sind und einen Versicherungsschutz gegen Feuer und Sturmschäden genießen.

Vor den Hütten befinden sich meist Feuerstellen zum Kochen oder Grillen, vereinzelt ergänzt durch einen Brunnen. Während diese Unterstände in der Vergangenheit vornehmlich den Forstarbeitern als Schutz bei schlechtem Wetter dienten, haben sie heute einen ganz anderen Stellenwert im gesellschaftlichen Leben eingenommen. Sie dienen als Rückzugsort für Freizeitaktivitäten, gesellige Familienfeste oder als schützender Unterschlupf für Waldspielgruppen bei unbeständigem Wetter. Auch für den Unterricht im Freien erweisen sich diese Plätze als ideal. Selbst der Samichlaus wählt diese Orte regelmäßig, um Familien oder Gruppen zu empfangen und den Grossen wie den Kleinen seine Lehren mitzuteilen. Besonders beliebt ist das Oberbodenhüttli an der unteren Mülibachstrasse hinter der Schönegg. Es ist ein lebendiger Treffpunkt, der zusätzlich über einen Spielplatz, einen Brunnen und zwei Feuerstellen verfügt. Die Korporation Zug leistet hier einen wertvollen Beitrag, indem sie diese Plätze stetig mit Brennholz versorgt – ein Service, der von der Bevölkerung keineswegs als selbstverständlich angesehen wird. Die Bürgergemeinde investiert kontinuierlich in die Instandhaltung der Wälder, Wege und Pfade. Auch Velopisten, der Waldparcours und die vier Gastronomiebetriebe auf dem Zugerberg sind grosszügige Geschenke der Korporation an die Allgemeinheit. Für viele Bewohner haben diese Orte eine persönliche Bedeutung. Mein Vater, Carl Bossert, beispielsweise hatte eine tiefe Verbundenheit zu diesen Hütten. Im hohen Alter besuchte er täglich die Mäitlischritthütte als Teil seines persönlichen Fitnessprogramms. Er brauchte kein Fitnessstudio. Um seine sportliche Betätigung zu belegen, ritzte er das Datum mit einem glühenden Holzstück, das er aus der Feuerstelle fischte, auf die Rückseite der Hüttenwände. Noch heute kann man diese Spuren an Orten wie dem Witeli entdecken, die mich stets an seine Liebe zur Natur erinnern. Die Hütten tragen oft wohlklingende oder eigenwillige Namen wie Mäitlischritthütte, Witeli, Klingeräin, Lärchrank, Zügli, Eschebode oder In den Bächen. Viele Wände sind mit Namen, kleinen Herzen oder grossen, roten LOVE-Schriftzügen verziert. Da beispielsweise das Mäitlischritthüttli ein Stück abseits der Strasse liegt, lässt sich vermuten, dass dieser Ort manch verliebten Paaren bereits als diskreter Rückzugsort gedient hat. Der Autor Andreas Bossard beleuchtet in seiner monatlichen Mundartecke solche historischen und persönlichen Anekdoten, um den Lesern ein Lächeln zu entlocken. Dabei wird auch an Stadtzuger Originale wie Pirmin Uttinger, den legendären Hasebüeler, erinnert. Uttinger war ein Naturbursche, der Pferde über alles liebte und sein Leben im Einklang mit der Natur führte. Diese Geschichten machen deutlich, wie tief die Waldhütten in der Kultur und Geschichte der Zuger Bevölkerung verwurzelt sind





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