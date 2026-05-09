Die Vernetzung von Müttern: Ein Unternehmen aus der Einsamkeit

Die Plattform 'Bärner Mamis' bietet kinderfreundliche Orte in Bern und ermöglicht die Vernetzung von Müttern. Die Gründerin, Alessandra Dumartheray, hat die Plattform über 90'000 Menschen und regelmässige Treffen für Mamis organisiert. Simone Klemenz erzählt in der neuen Folge vom Podcast 'Gesprächsstoff' von ihrem Treffen mit zwei Frauen über Mutterschaft.

Wie aus Einsamkeit ein Unternehmen für die Vernetzung von Mütter n wurde Alessandra Dumartheray stellt auf ihrer Plattform 'Bärner Mamis' kinderfreundliche Orte in Bern vor. Die Vernetzung mit anderen Mütter n rettet sie aus der Einsamkeit als junge Mutter.

Zusammen Kaffee trinken, Yoga machen, tanzen oder einfach spazieren gehen - Anlässe, die sich speziell an Mütter richten, boomen schweizweit. In Bern hat Alessandra Dumartheray 2022 die Plattform über 90'000 Menschen und es finden regelmässig Treffen für Mamis statt. Die Plattform ist für die Gründerin und drei weitere Personen zum Teilzeitjob geworden. Warum nimmt das Bedürfnis zu, dass sich Mütter vermehrt unter sich treffen?

Was hat das Ganze mit dem Thema Einsamkeit zu tun, wenn man Eltern wird? Und was tut sich rund um das In einer neuen Folge vom Podcast 'Gesprächsstoff' erzählt Redaktorin Simone Klemenz anlässlich des Muttertags am Sonntag von ihrem Treffen mitZwei Frauen über Mutterschaft, Teil 1 schreibt im Ressort 'Stadtleben' Tagesaktuelles, Reportagen und Porträts. Berichtet sie über die Geschehnisse in der Bundesstadt, liegt ihr Fokus vorwiegend auf gesellschaftspolitischen Themen.

Sie moderiert gelegentlich das Format 'der Bund im Gespräch' und hat an den Universitäten in Fribourg, Montréal und Bruxelles Medienwissenschaften und Europastudien studiert





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