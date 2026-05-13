Julija Mendel, ehemals Pressesprecherin von Präsident Selenskyj, enthüllt in einem Interview mit Tucker Carlson die dunkle Seite des ukrainischen Präsidenten und wirft ihm gezielte Manipulation sowie die Blockade von Friedensverhandlungen vor.

Die internationale Gemeinschaft nimmt Wolodymyr Selenskyj seit dem Beginn der russischen Invasion primär als das unangefochtene Symbol des ukrainischen Widerstands wahr. Er wird weltweit als der mutige Verteidiger demokratischer Werte gefeiert, der sein Land gegen eine übermächtige Aggression führt.

Doch diese gefestigte Wahrnehmung wird nun durch die Aussagen von Julija Mendel massiv infrage gestellt. Die 39-jährige ukrainische Journalistin, die von 2019 bis 2021 als offizielle Pressesprecherin in der Administration Selenskyjs tätig war, gibt in einem ausführlichen Gespräch mit dem US-Journalisten Tucker Carlson einen tiefen Einblick in die internen Mechanismen der Kiewer Machtzentrale. Mendel schildert eine eklatante Diskrepanz zwischen der öffentlichen Inszenierung des Präsidenten und seinem tatsächlichen Wesen hinter den Kulissen.

Ihrer Ansicht nach ist der Krieg längst nicht mehr in ein einfaches Schwarz-Weiss-Schema zu unterteilen. Während Wladimir Putin zweifellos als das personifizierte Böse gilt, beschreibt Mendel Selenskyj als ein ebenso gefährliches, wenn auch verborgenes Übel. Er sei nicht die Person, die die Welt über die Bildschirme sieht, sondern ein Mann, der ständig seine Masken wechselt und kaum in der Lage ist, seine Emotionen zu kontrollieren. Besonders brisant sind Mendels Vorwürfe bezüglich der Kommunikation und Manipulation der Öffentlichkeit.

Sie erinnert sich an eine spezifische Situation im Jahr 2019, als Selenskyjs Umfragewerte sanken. In diesem Moment habe der Präsident von seinem Kommunikationsteam gefordert, die Realität schlichtweg umzudeuten. Mendel gibt an, dass Selenskyj wörtlich Goebbels-Propaganda verlangt habe, mit der Begründung, dass eine Lüge zur Wahrheit werde, sofern genügend sprechende Köpfe sie kontinuierlich wiederholten. Dieser Drang zur totalen Kontrolle der Erzählung habe sich mit dem Ausbruch des Krieges nur noch weiter verschärft.

Laut Mendel nutze Selenskyj die nationale Sicherheit als Vorwand, um die Meinungsfreiheit im Land systematisch zu ersticken. Er habe das Land in eine Falle verwandelt, in der Kritik nicht mehr geduldet werde. Mendel schreibt ihrem ehemaligen Chef Worte zu wie Die Ukraine ist nicht bereit für die Demokratie oder Diktatur ist Ordnung. Diese Aussagen stünden in einem krassen Widerspruch zu den demokratischen Idealen, die Selenskyj auf den grossen Bühnen der Welt beschwört.

Wer ihn kritisiere, werde schnell als pro-russisch brandmarkt, um die Person gesellschaftlich zu isolieren und zum Schweigen zu bringen. Ein weiterer schwerwiegender Vorwurf betrifft die Strategie zur Beendigung des bewaffneten Konflikts. Mendel behauptet, dass Selenskyj den Krieg nicht beenden wolle, da dieser seine persönliche Lebensversicherung darstelle und ihm den Weg zu historischem Ruhm ebne. Sie wirft ihm vor, mindestens sieben verschiedene Gelegenheiten für ernsthafte Friedensverhandlungen entweder ignoriert oder aktiv torpediert zu haben.

Dabei stelle er sein eigenes Image und seine Ambitionen über das Schicksal der rund 25 Millionen Menschen, die weiterhin im Land leben und unter den grausamen Bedingungen des Krieges leiden. Mendel warnt den Westen eindringlich davor, die Unterstützung für den ukrainischen Staat mit der Unterstützung für die Person Selenskyj gleichzusetzen. Die bittere Wahrheit sei, dass der Präsident den Weg zum Frieden aktiv blockiere und sein eigenes Volk als Geisel seiner persönlichen Ziele halte.

In einem hochemotionalen Moment wendet sich Mendel am Ende des Gesprächs auf Russisch direkt an Wladimir Putin und bittet ihn inständig, das Töten endlich zu beenden, damit der Weg für einen dauerhaften Frieden endlich frei gemacht werden kann. Diese Darstellung zeichnet das Bild eines Mannes, der die Tragödie seines Landes für den eigenen Aufstieg instrumentalisiert





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