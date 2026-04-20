Die stillen Zeugen der Zuger Wälder: Eine Hommage an die Waldhütten

Ein Blick auf die Geschichte und heutige Nutzung der traditionellen Waldhütten in Zug, die Generationen von Menschen als Rückzugsort, Spielplatz und Schauplatz persönlicher Erinnerungen dienen.

In den weitläufigen Waldgebieten der Korporation Zug finden sich zahlreiche kleine Waldhütten , die das Bild der lokalen Natur maßgeblich prägen. Fast alle dieser Holzhütten folgen einem ähnlichen Bauprinzip: Drei massive Holzwände, eine einfache Bank im Inneren und ein schützendes Blechdach obenauf. Jede Hütte ist zudem mit einem kleinen Schild versehen, das die offizielle Assekuranznummer trägt.

Diese Strukturen sind von den städtischen und kantonalen Behörden offiziell genehmigt und gegen Naturgewalten wie Feuer und Stürme versichert. Vor den meisten Hütten befindet sich eine Feuerstelle, die ideal zum Kochen oder für das Grillen von Würstchen geeignet ist, und in einigen Fällen findet man sogar einen eigenen Brunnen. Ursprünglich dienten diese Hütten den Forstarbeitern als notwendiger Unterschlupf bei schlechtem Wetter. In der heutigen Zeit haben sie jedoch einen Bedeutungswandel erfahren und werden vorwiegend für die Freizeitgestaltung und gesellige Treffen genutzt. Auch für Waldspielgruppen bieten diese Dächer einen wertvollen Schutz vor unbeständigem Wetter. Ich selbst habe diese Orte in der Vergangenheit häufig für den Unterricht im Freien geschätzt. Zudem sind sie eine beliebte Kulisse für den Samichlaus, der hier auf Familien und Gruppen wartet, um den Kindern und Erwachsenen aus seinem goldenen Buch vorzulesen. Besonders das Oberbodehüttli an der unteren Mülibachstraße, gelegen bei der Schönegg, erfreut sich großer Beliebtheit. An diesem Ort herrscht durch den Spielplatz, den Brunnen und die zwei Feuerstellen fast immer ein reges Treiben. Die Korporation Zug sorgt zudem vorbildlich für die Versorgung mit Brennholz, eine Dienstleistung, die von der Bevölkerung sehr geschätzt wird und keineswegs als selbstverständlich gilt. Die Korporation leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Pflege der Wälder, Wege und Pfade, einschließlich der Velopisten und der vier Gastronomiebetriebe auf dem Zugerberg. Diese Hütten sind tief mit der persönlichen Geschichte vieler Menschen verbunden, so auch mit der meines Vaters, Carl Bossert. Er liebte diese Waldorte zeitlebens. Insbesondere die Mäitlischritthütte besuchte er bis ins hohe Alter beinahe täglich als Teil seines täglichen Fitnessprogramms. Er brauchte nie ein Fitnessstudio. Als Beweis für seine sportlichen Aktivitäten ritzte er mit einem verkohlten Holzstück aus der Feuerstelle das Datum auf die Rückseite der Hüttenwände. Noch heute kann man diese Spuren an Orten wie dem Witeli entdecken. Sie erinnern mich an die tiefe Verbundenheit meines Vaters zur Natur. Die Namen der Hütten, wie Klingeräin, Lärchrank oder Eschebode, sind ebenso eigenwillig wie ihre Geschichte. Viele dieser Wände sind zudem mit Schnitzereien, Herzen und Liebesbekundungen verziert, was darauf hindeutet, dass die Abgeschiedenheit dieser Hütten auch zu romantischen Stunden einlädt. Die Erzählungen über diese Orte sind ein Mosaik aus Tradition, Naturverbundenheit und dem Wandel der Zeit, der in den Zuger Wäldern überall spürbar bleibt





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