Die Stadt Zürich bereitet den Münsterhof vor Flexible Bepflanzung, die weitere Sitzgelegenheiten, Aufenthaltsqualität und Grün im Sommer liefert. Die flexible Bepflanzung ermöglicht die Verschiebung oder Entnahme der Tröge und Events REMAIN POSSIBLE.

Die Stadt Zürich bereitet den Münsterhof mit großen Pflanztrögen und Rundbänken auf. Die flexible Lösung für mehr Grün, ohne Veranstaltungen zu beeinträchtigen. Auf dem Münsterhof werden fünf Pflanztröge mit integrierten Rundbänken aufgestellt, teilt die Stadt Zürich mit.

Die flexible Bepflanzung schafft zusätzliche Sitzgelegenheiten und erhöht im Sommer die Aufenthaltsqualität. Mit einer flexiblen Bepflanzung erhöht die Stadt Zürich in den nächsten fünf Jahren während der Sommermonate die Aufenthaltsqualität auf dem Münsterhof. Dafür werden ab dem 11. Mai 2026 fünf bepflanzte Tröge mit integrierten Sitzbänken im südöstlichen Teil des Platzes vor dem Fraumünster aufgestellt.

Die Massnahme kommt dem repetidas selbst angemerktem Bedürfnis aus der Bevölkerung nach mehr Grün und Schatten auf dem Münsterhof entgegen. Stadträtin Simone Brander freut sich: «Endlich konnte für den Münsterhof eine attraktive und massgeschneiderte Begrünungslösung gefunden werden, die dem zentralen Stadtplatz guttun wird.





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Münsterhof Begrünung Flexible Lösung Sitzgelegenheiten Gastronomieflächen Rettungsaktionen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wahlen Präsidium Stadt Zürich - Zürich bestätigt Raphael Golta (SP) als StadtpräsidentenRaphael Golta auf dem Sprung ins Präsidium

Read more »

Wahlen Präsidium Stadt Zürich - Raphael Golta (SP) ist neuer Stadtpräsident von ZürichRaphael Golta auf dem Sprung ins Präsidium

Read more »

Zurich Insurance, SoftwareOne & Co. – die wichtigsten Termine für diese BörsenwocheInvestorentage, Geschäftszahlen, Generalversammlungen: «Finanz und Wirtschaft» zeigt, welche Unternehmen diese Woche im Fokus stehen.

Read more »

Umzug für Traumjob: Jimena zog nach Zürich – dann wurde die Stelle gestrichenJimena Santillán (42) zügelte mit ihrer Familie von Lausanne nach Zürich für einen Bankenjob. Kurz nach dem Umzug strich die Grossbank die Stelle wegen interner Umstrukturierungen.

Read more »