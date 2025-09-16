Die sieben Todsünden in der Schweiz: Sind die Schweizer eher bescheiden oder sündig?

Eine Analyse der Umfrage «Wie geht’s, Schweiz?» zeigt unterschiedliche Ergebnisse rund um die sieben Todsünden. Hochmut und Völlerei scheinen kaum präsent, während Habgier und Neid eher gering ausgeprägt sind.

Die Schweiz er Bevölkerung mag zwar ambitioniert sein, aber sie scheint auch bescheiden und zufrieden zu sein. Einen Blick auf traditionelle Sünden und moderne Trends wirft eine Analyse der Umfrage «Wie geht’s, Schweiz ?», die 2023 vom Forschungsinstitut GFS Bern im Auftrag der SRG durchgeführt wurde. Hochmut , trotz Selbstdarstellungsdrang in sozialen Medien, scheint in der Schweiz selten zu sein. Nur 28% der Befragten geben an, dass sie sich wegen der Meinung anderer über sich Sorgen zu machen.

77% der Bevölkerung hält die Schweiz für das beste Land der Welt, in dem man leben kann. Konträre Auffassungen zeigen sich bei der Geldanlage: Während fast 70% der Bevölkerung angibt, ihre Handlungen und Entscheidungen nicht auf mehr finanziellen Reichtum auszurichten, halten acht von zehn Personen Geld für wichtig oder sehr wichtig. Die Hälfte der Befragten spendet gerne für einen guten Zweck, die andere Hälfte hält das Portemonnaie lieber geschlossen.Fast jede zehnte Person in der Schweiz hält geheime Ersparnisse, von denen selbst die Angehörigen nichts wissen. Diese Tendenz zur Vorsicht ist bei Männern zwischen 16 und 39 Jahren und bei Frauen über 65 Jahren besonders ausgeprägt. In Bezug auf körperliche Freuden scheinen die Schweizer unterschiedliche Ansichten zu haben. Männer, unabhängig von ihrem Alter, geben an, dass sie glücklicher wären, wenn sie nur ein besseres Sexleben hätten. Männer geben auch eher zu, fremdgegangen zu sein. Religionszugehörigkeit schützt nicht vor Untreue, denn der Anteil der Personen, die ihr Fremdgehen gestehen, ist bei Atheist:innen sowie in jeder Religionsgemeinschaft in etwa gleich hoch. Bei Pornokonsum zeigt sich ein klaerer Geschlechterunterschied: 42,3% der Männer gaben an, täglich oder mindestens einmal pro Woche Pornofilme zu schauen, gegenüber 3,29% der Frauen. Sind Schweizer:innen neidisch? Nicht wirklich . Fast drei von zehn Personen sind sogar der Meinung, dass weniger Materialismus zu mehr Glück führen könnte. Für fast 70% der Bevölkerung kann der Besitz von Gütern wie beispielsweise eines schönen Autos zudem nicht mit Reichtum gleichgesetzt werden. Im Gegenteil, die Antworten betonen den Wunsch, sich einander zuzuwenden, ohne dabei auf den Besitz zu schielen. Diese Einstellung ist bei Schweizerinnen unter 39 Jahren besonders stark ausgeprägt. Mehr als 60% von ihnen würden sich glücklicher schätzen, wenn sie mehr für das Gemeinwohl tun könnten.Die allgemeine Zufriedenheit in der Schweiz spiegelt sich in den Antworten wider: Nur 20% der Schweizer Bevölkerung ist unzufrieden mit ihrem Leben





