Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft startet ihre Reise nach Nordamerika

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft hat ihre Reise nach Nordamerika begonnen. Die Mannschaft wurde von Zürich aus in eine Boeing 777 der Swiss einfliegen, die vor dem Abflug in ein rotes Farbenmeer verwandelt wurde. Die Mannschaft landete am Los Angeles International Airport und fuhr dann nach San Diego, wo sie sich in einem Hotel einquartiert hat.

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft hat ihre Reise nach Nordamerika begonnen. Vor dem Abflug von Zürich wurde die Swiss-Boeing 777 in ein rotes Farbenmeer verwandelt, indem rote Nati-Shirts über sämtlichen Sitzplätzen drapiert wurden.

Die Mannschaft landete am Los Angeles International Airport und fuhr dann nach San Diego, wo sie sich in einem Hotel einquartiert hat. Hier wird die Mannschaft in den kommenden Wochen zwischen den Spielen trainieren und ihre Medienaktivitäten abhalten. Bevor die WM am 13. Juni in San Francisco beginnt, wird es ein Testspiel gegen Australien geben, das in San Diego stattfinden wird





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