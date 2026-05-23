Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Türkei sind solide, langjährige und vielfältige Beziehungen, die auf regelmäßigen Dialogen und bedeutenden wirtschaftlichen Austauschbeziehungen beruhen.

Die Schweiz und die Türkei bilden eine stabile und strategisch wichtige Partnerschaft . Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern reichen mehr als hundert Jahre zurück und umfassen Bereiche wie Migration , Sicherheit und Wirtschaft.

Der Schweizer Botschafter in der Türkei, Guillaume Scheurer, bezeichnet die Beziehungen als solide, langjährige und vielfältige Beziehungen, die auf regelmäßigen Dialogen und bedeutenden wirtschaftlichen Austauschbeziehungen beruhen. Die Schweiz und die Türkei arbeiten eng zusammen, um Fragen der Sicherheit, der Forschung, der Innovation und der Migration anzugehen. Die Präsenz einer bedeutenden türkischen Gemeinschaft in der Schweiz fördert zudem die Kontakte zwischen den beiden Ländern.

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) hat festgestellt, dass sich die Menschenrechtslage in der Türkei seit dem Putschversuch im Juli 2016 verschlechtert hat. Die Schweiz bemüht sich, durch einen Ansatz, der auf Dialog und Zusammenarbeit basiert, dazu beizutragen, diesen Trend umzukehren. Die Türkei spielt als Nato-Mitglied eine strategische Rolle inmitten der Turbulenzen in der Region. Sie ist ein Schlüsselpartner für die Schweiz und Europa in Bereichen wie Sicherheit, Handel, Energie und Migration.

Die Partnerschaft zwischen den beiden Ländern ist pragmatisch und berücksichtigt die Prioritäten beider Seiten. Die regionalen Konflikte haben jedoch Auswirkungen auf mehrere Sektoren der türkischen Wirtschaft, was zu einem komplizierteren und unsichereren wirtschaftlichen Umfeld führt





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