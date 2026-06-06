Die Schweiz und Australien trennen sich im WM-Generalproben-Spiel 1:1

Im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft 2026 spielen die Schweizer Nationalmannschaft und Australien 1:1 unentschieden. Die Nati zeigt in der ersten Halbzeit eine starke Leistung, lässt aber in der zweiten nach und ermöglicht so den australischen Ausgleich. Beide Teams sammeln wichtige Erfahrungen vor dem Turnierstart.

Die Schweizer Nationalmannschaft und Australien trennen sich in ihrem letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft 2026 mit einem 1:1- Unentschieden . Das Spiel fand in San Diego statt und diente als Generalprobe für beide Teams, die sich in den USA, Kanada und Mexiko auf das Turnier vorbereiten.

Die Schweizer, oft als "Nati" bezeichnet, zeigten in der ersten Halbzeit eine starke Leistung, kontrollierten das Spiel und gingen durch einen Treffer von Ndoye, der von Xhaka vorbereitet wurde, in Führung. Allerdings ließ die Konzentration in der zweiten Halbzeit nach, und Australien konnte ausgleichen. Schweizer Spieler wie Xhaka und Frehler waren maßgeblich am Spielgeschehen beteiligt, während australische Akteure wie Irankunda und Yengi wichtige Rollen spielten.

Das Unentschieden ist ein gemischtes Ergebnis: Die Schweizer demonstrierten ihre Fähigkeit, das Spiel zu dominieren, aber auch ihre Verwundbarkeit bei schnellen Gegenangriffen. Beide Trainer nutzten die Partie, um ihre Kader zu testen und taktische Varianten auszuprobieren. Die Schweizer haben nun noch eine Woche Zeit, um an ihren Schwächen zu arbeiten, bevor das Turnier beginnt. Australien reist ebenfalls mit einigen Erkenntnissen nach Hause.

Das Spiel war nicht unbedingt spektakulär, aber es bot wichtige Erkenntnisse für die bevorstehende WM





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