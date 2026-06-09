Die Schweiz ist ein wichtiger Spieler in der Raumfahrtbranche

Die Raumfahrtbranche in der Schweiz ist ein wichtiger Sektor, der in den letzten Jahren deutlich gewachsen ist. Die Zahl der Firmengründungen im Weltraumbereich ist angestiegen, und Unternehmen wie DPhi Space und Clearspace entwickeln Technologien für Rechenzentren und die Beseitigung von Weltraumschrott. Der Börsengang von SpaceX könnte die Sichtbarkeit und Attraktivität des gesamten Raumfahrtsektors erhöhen.

Die Schweiz ist ein wichtiger Spieler in der Raumfahrt branche, aber ihre Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit ist noch zu gering. Die Zahl der Firmengründungen im Weltraumbereich ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen, insbesondere im Bereich Hardware.

Unternehmen wie DPhi Space und Clearspace entwickeln Technologien für Rechenzentren und die Beseitigung von Weltraumschrott. Der Börsengang von SpaceX könnte die Sichtbarkeit und Attraktivität des gesamten Raumfahrtsektors erhöhen und damit auch der Schweizer Industrie Rückenwind geben. Die Forschung an den beiden ETH in Zürich und Lausanne hat zu einer Vielzahl von Weltraumunternehmen geführt, die sich vor allem auf den Raum Zürich und die Genferseeregion konzentrieren





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Raumfahrt Schweiz Firmengründungen Technologie Börsengang

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Thailand verweigert 30'000 Ausländern die Einreise – was bedeutet das für die Schweiz?Das Tourismusland verschärft seine Einreisekontrollen massiv. Für Schweizer Reisende gilt ab bald wieder nur 30 Tage visafreier Aufenthalt statt 60.

Read more »

Thailand verweigert 30'000 Ausländern die Einreise – was bedeutet das für die Schweiz?Das Tourismusland verschärft seine Einreisekontrollen massiv. Für Schweizer Reisende gilt ab bald wieder nur 30 Tage visafreier Aufenthalt statt 60.

Read more »

Thailand verweigert 30'000 Ausländern die Einreise – was bedeutet das für die Schweiz?Das Tourismusland verschärft seine Einreisekontrollen massiv. Für Schweizer Reisende gilt ab bald wieder nur 30 Tage visafreier Aufenthalt statt 60.

Read more »

WM-Teilnehmer aus der Schweiz: Young Boys stellen die meisten SpielerBei der WM in den USA, Kanada und Mexiko sind zwölf Spieler vertreten, die in der Schweiz aktiv sind. Tabellenletzter Young Boys stellt mit sechs Akteuren die meisten, darunter ein U21-Spieler. Lugano, St. Gallen, Servette, Zürich und die Challenge League sind jeweils mit einem Spieler dabei. Den Klubs winkt eine finanzielle Entschädigung der FIFA von rund 8700 Franken pro Spieler und Tag, womit YB mindestens 1,3 Millionen Franken erhalten wird.

Read more »