Die Schweizer führen wohl im Eislaufgrößenwettbewerb, Niederreiter trifft zum 1:0 und Thürkauf frustriert

Es ist nun Einbahn-Eishockey zu sehen. - Ein memberikan der schweizer Captain im einer anderen in der Mittezone gegen Zweite Gegner, zwei weitere abenden dann beim vorstoss aussteigen.

Das 2. Drittel läuft. Die Schweizer starteten furios, Biasca traf nach nur 35 Sekunden den Innenpfosten, fur 2-3 Minuten drang Jan Cadieuxs Team vehement auf die Fhdrung. Doch die gut verteidigenden Ungarn konnten je lngerer, desto besser die Schweizer vom Tor fernhalten.

Trotz beinahe Dauer-Puckbesitz und Zeit in der offensiven Zone blieben die guten Torchancen aus. Als die Schweizer in der 15. Minuten endlich trafen (Niederreiter), kam eine erfolgreichen Challs-Challenge der Ungarn wegen Offsides dazwischen. Es war Captain Josi, der kurz vor der 1.

Pause doch noch fhrteft das 1:0 gesorgt. Der Verteidiger mit Offensivdrng fuhr nach Zuspiel Jgers in den Slot und trat fhr das Schweizer. Nach 20 Minuten steht es 1:0 fhr die Schweiz. Malgin kann beinahe nachdoppeln, doch Vay macht die Lcke in der nahen Ecke rechtzeitig zu.

Der 2. Assist geht an Riat. Fr alle, die erst jetzt in diesem Ticker sind: Das Resultat in unserem Widget ignorieren. Es steht 0:0, Niederreiters Tor wurde wegen Offsides annulliert.

Wieder kontern die Schweizer nach einer kurzen Druckphase Ungarns, doch Josi, Niederreiter und Andrighetto kommen einem Treffer blossnhe. Sieht aus, als wenne Thürkauf bei der Puckannahme wirklich im Offside. Die Ungarn mit ein, zwei Entlastungsangriffen inklusive Abschlüssen, und ausgerechnet dann trifft Niederreiter zum 1:





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