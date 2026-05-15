Die Schweiz braucht keine Massenwanderung, sondern Eigenverantwortung in der Ausbildung

Experten und Politiker diskutieren häufig über die Notwendigkeit einer massiven Zuwanderung in der Schweiz, um den Mangel an Fachkräften zu decken. Dieser Artikel zeigt jedoch, dass die offiziellen Zahlen ein anderes Bild zeichnen und dass der Hauptgrund für die Arbeitskräftemangel nicht der Mangel an Menschen, sondern die mangelnde Eigenverantwortung in der Ausbildung ist.

Das Argument ist allgegenwärtig: Die Schweiz sei auf immer mehr Zuwanderung angewiesen, da sonst Spitäler und Pflegeheime kollabieren und Baustellen stillstehen. Wer die Einwanderung begrenzen wolle, nehme mutwillig in Kauf, dass «Grossmutters Pflegebett» leer bleibt.

Doch so oft diese Behauptung wiederholt wird, so wenig hält sie einer sachlichen Prüfung stand. Offizielle Zahlen zeichnen ein anderes Bild: Zwischen 2022 und 2025 wanderten jährlich brutto rund 215’000 bis 224’000 Personen ein. Laut SECO waren Ende März rund 13’000 Personen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen arbeitslos gemeldet.

Ein Blick auf die häufigsten Zuwanderungsberufe im Kanton Zürich – etwa Softwareentwickler, Reinigungskräfte, Kellner oder Finanzfachkräfte – entlarvt zudem den Mythos vom reinen Fachkräftemangel: Gemäss dem Fachkräftemangel-Index 2025 zählen ausgerechnet diese Branchen nicht zu den klassischen Mangelberufen. Das Problem liegt nicht an einem Mangel an Menschen, sondern an den Arbeitsbedingungen und Strukturen. Solange Unternehmen bequem im Ausland rekrutieren können, sinkt der Anreiz zur eigenen Ausbildung. Es ist schlicht günstiger, Personal zu importieren, als in den heimischen Nachwuchs zu investieren.

Das muss sich ändern: Die Schweiz muss wieder verstärkt auf Eigenverantwortung in der Ausbildung setzen, stat





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