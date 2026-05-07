Die schleichende Verdrängung: Graubündens steigender Anteil an Zweitwohnungen trotz gesetzlicher Hürden

Ein detaillierter Blick auf die aktuelle Wohnsituation im Kanton Graubünden, in dem fast die Hälfte aller Wohnungen als Ferienunterkünfte genutzt wird, was die lokale Wohnraumsituation massiv unter Druck setzt.

Die Situation auf dem Immobilienmarkt im Kanton Graubünden hat eine alarmierende Dimension erreicht. Aktuellen Daten zufolge sind fast die Hälfte aller Wohnungen im Kanton als Zweitwohnungen registriert.

Konkret bedeutet dies, dass von insgesamt 186.270 verfügbaren Wohneinheiten rund 87.000 als Ferienwohnungen genutzt werden. Damit liegt der Anteil kantonsweit bei beachtlichen 47 Prozent. Diese Entwicklung ist besonders kritisch zu betrachten, da sie zehn Jahre nach dem Inkrafttreten des sogenannten Zweitwohnungsgesetzes erfolgt. Das Ziel dieser gesetzlichen Regelung war es ursprünglich, dem ungebremsten Zuwachs an Ferienimmobilien einen Riegel vorzuschieben, da diese die Mietpreise für die lokale Bevölkerung in unbezahlbare Höhen trieben.

Die Regelung sieht vor, dass in Gemeinden, in denen der Anteil der Zweitwohnungen bereits über 20 Prozent liegt, keine neuen Ferienwohnungen mehr errichtet werden dürfen. Doch ein Blick auf die Realität zeigt, dass dieser Schutzmechanismus weitgehend wirkungslos geblieben ist. Erschreckenderweise befinden sich 82 von 100 Gemeinden im Kanton weiterhin deutlich über dieser kritischen Schwelle, was die geringe Effektivität der gesetzlichen Massnahmen unterstreicht.

Bei einer detaillierten Analyse der regionalen Verteilung wird deutlich, dass eine starke Diskrepanz zwischen den wirtschaftlichen Zentren und den touristischen Hotspots besteht. In den Gebieten entlang des Rheintals sowie in Gemeinden mit einer exzellenten Anbindung an regionale Arbeitszentren ist der Anteil an Ferienwohnungen vergleichsweise gering. Hier überwiegt die Nutzung als Erstwohnsitz, da die Attraktivität für Pendler und Erwerbstätige hoch ist. Je weiter man sich jedoch von diesen Zentren entfernt und in die beliebten Bergregionen vordringt, desto dominanter werden die Zweitwohnungen.

In bekannten Skiorten wie Laax, Flims und Arosa hat die Quote bereits die 70-Prozent-Marke überschritten. Besonders extrem ist die Lage in Obersaxen Mundaun, wo fast 81 Prozent der Wohnungen als Ferienunterkünfte dienen. In solchen Orten wird das traditionelle Ortsbild zunehmend durch saisonal genutzte Appartements und ganze Ferienquartiere ersetzt, was oft zu einer Entvölkerung im Alltag führt.

Selbst renommierte Orte wie St. Moritz weisen mit 53 Prozent einen hohen Anteil auf, während absolute Ausnahmen wie Rongellen mit nur 8,33 Prozent am anderen Ende der Skala liegen. Besonders hervorzuheben ist die Region Landquart, in der alle Gemeinden unter der 20-Prozent-Grenze bleiben, was direkt mit der hohen Dichte an Arbeitsplätzen korreliert. Die Dynamik rund um die gesetzliche 20-Prozent-Schwelle ist vielsagend.

Während nur wenige Gemeinden wie Fürstenau, Masein und Thusis erfolgreich unter die Grenze gefallen sind, ist der Trend in vielen anderen Orten gegenteilig. Fünf Gemeinden haben die Grenze von unten her überschritten, wobei Jenaz mit einem Anstieg von 13 Prozentpunkten besonders hervorsticht. Auch Scharans, Cama, Lostallo und Sils im Domleschg verzeichneten Zunahmen. Ein besonders instabiles Bild zeigt sich in Grono im Misox, wo die Quote schwankte und schliesslich wieder über den Grenzwert stieg.

Dass die Zahlen trotz der Lex Weber steigen, liegt an geschickten Ausnahmeregelungen. So wurden viele vor 2012 errichtete Erstwohnungen nachträglich in Zweitwohnungen umgewandelt.

Zudem gibt es politische Bestrebungen, die strengen Regeln weiter zu lockern. Im Herbst 2024 beschloss das Parlament auf eine Initiative von Nationalrat Martin Candinas hin eine Aufweichung des Gesetzes. Dies ermöglicht nun auch in Gemeinden mit einem hohen Zweitwohnungsanteil weitere Entwicklungen, was die Befürchtung verstärkt, dass der Wohnraum für Einheimische noch weiter knapp wird.

Diese Entwicklung gefährdet langfristig die soziale Struktur der Bergdörfer, da junge Familien aufgrund der hohen Preise gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, während die Häuser im Winter zwar beleuchtet, im Kern aber oft leer stehen





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