Die schleichende Invasion der Waschbären im Aargau

Experten warnen vor der rasanten Ausbreitung von Waschbären in der Schweiz und den damit verbundenen Gefahren für die heimische Tierwelt sowie die menschliche Infrastruktur.

In den frühen Morgenstunden bricht der Aargauer Jäger Sandro Zürcher auf, um eine dringende Aufgabe zu erledigen. In einem kleinen Dorf namens Wil hat eine Kastenfalle im Dachstock eines alten Hauses zugeschlagen.

Die Technologie moderner Fallen erlaubt es, dass Zürcher sofort über sein Mobiltelefon benachrichtigt wird, sobald ein Tier die Falle ausgelöst hat. Dies ist kein Einzelfall, sondern Teil eines besorgniserregenden Trends: Innerhalb von nur zwei Jahren wurde bereits der siebte Waschbär in dieser kleinen Gemeinde gefangen. Zürcher handelt hierbei im offiziellen Auftrag der Sektion Jagd und Fischerei des Kantons Aargau. Nach dem Transport der Falle ins Freie erfolgt die Erlegung des Tieres mit dem Gewehr.

Obwohl die Tiere auf den ersten Blick niedlich und verspielt wirken, betont der Jäger die Notwendigkeit dieser Maßnahmen, da Waschbären massive Sachschäden anrichten können. Thomas Amsler, der als Aufseher des Vogelschutzreservats am Klingnauer Stausee tätig ist, ergänzt die biologische Perspektive. Er beschreibt den Waschbären als einen äußerst versierten und anpassungsfähigen Jäger, dessen Geschicklichkeit sich nicht nur auf den Boden beschränkt, sondern sich auch in den Baumkronen zeigt. Diese Vielseitigkeit macht sie zu einer ernsthaften Bedrohung für zahlreiche heimische Arten.

Die Behörden in der Schweiz versuchen deshalb, frühzeitig gegenzusteuern, um eine ähnliche Plage zu verhindern, wie sie bereits in Deutschland beobachtet wird. Neben dem ökologischen Schaden ist die Gefahr für die Bausubstanz erheblich, da die Tiere oft in Dachstöcken nisten und Isolierungen zerstören. Besonders besorgniserregend ist zudem der gesundheitliche Aspekt: Waschbären können gefährliche Parasiten wie den Spulwurm übertragen, der in der Lage ist, die menschliche Leber und Lunge anzugreifen.

Die Schwierigkeit der Bekämpfung zeigt sich in einem konkreten Fall am Rande des Vogelschutzgebietes. Ein besorgter Hausbesitzer meldete Amsler, dass ein Waschbär nächtlich in seinem Garten beobachtet wurde. Die Sorge gilt hier vor allem der teuren Isolierung des Dachstocks, die durch die Tiere ruiniert werden könnte. Amsler installierte daraufhin eine strategische Kastenfalle zwischen dem Gartenhaus und einem nahegelegenen Teich.

Als Lockmittel dienten süße Köder wie Marshmallows und Rosinen, die für die Tiere unwiderstehlich sein sollten. In diesem speziellen Fall blieb die Falle jedoch leer, was unterstreicht, wie anspruchsvoll und zeitaufwendig das Fangen dieser intelligenten Tiere ist. Betrachtet man die Gesamtsituation in der Schweiz, so ist die Population zwar noch deutlich geringer als in Deutschland, wo man von etwa zwei Millionen Tieren ausgeht. Dennoch warnen Experten davor, die Lage zu unterschätzen.

Es gilt als gesichert, dass sich die Tiere nicht mehr vollständig vertreiben lassen und ihre Gebiete stetig erweitern. Die genaue Anzahl der Waschbären in der Schweiz bleibt zwar unbekannt, doch die Statistiken aus dem Kanton Aargau sind aufschlussreich: Die Zahl der Abschüsse hat sich innerhalb eines einzigen Jahres von 27 auf 54 Tiere verdoppelt. Als sogenannte Neozoon, also eingeschleppte Arten aus Nordamerika, stellen sie eine Gefahr für Amphibien und Vögel dar.

Sarah Hummel, eine Biologin der Schweizer Informationsstelle info fauna, weist darauf hin, dass besonders jene Arten gefährdet sind, die ohnehin bereits unter starkem Druck stehen. Ein prominentes Beispiel ist der Kiebitz, ein typischer Bodenbrüter, dessen Nester leichte Beute für die Waschbären darstellen. Aktuell befinde sich die Schweiz noch am südlichsten Rand des Verbreitungsgebiets. Hummel prognostiziert jedoch, dass die Populationsdichte in zwei bis drei Jahrzehnten ein Niveau erreichen könnte, das heute im Norden Deutschlands zu finden ist.

Eine vollständige Ausrottung sei unrealistisch, doch das Ziel müsse es sein, die weitere Ausbreitung so weit wie möglich auszubremsen und die lokalen Ökosysteme zu schützen





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