Die Reuss lockt bereits Ende Mai mit angenehmen Wassertemperaturen

Die Reuss ist bereits Ende Mai mit angenehmen Wassertemperaturen ein beliebter Sommerort. Bauarbeiter schwitzen in der prallen Sonne, Schülerinnen nehmen eine Lernpause ein und Hunde suchen Abkühlung. Ein Streifzug entlang des Flusses zeigt, warum das Gewässer für viele zum beliebtesten Sommerort geworden ist.

Die Reuss lockt bereits Ende Mai mit angenehmen Wassertemperatur en. Während Bauarbeiter in der Sonne schwitzen, Schülerinnen eine Lernpause einlegen und Hunde Abkühlung suchen, zeigt ein Streifzug entlang des Flusses, warum das Gewässer für viele zum beliebtesten Sommerort geworden ist.

Ich liebe meinen Job. Nur manchmal, beispielsweise an sehr heißen Tagen, wenn ich schon seit Stunden in einem schlecht klimatisierten Gerichtssaal sitze und der Verteidiger erklärt, er habe sein Plädoyer auf fünf Stunden gekürzt, muss ich auf die Zähne beissen. Umso rascher habe ich mich gemeldet, als in der Redaktionssitzung nach einem Redaktor gesucht wurde, der bereits jetzt in der Reuss baden geht. Bereits jetzt? dachte ich mir und warf online einen Blick auf die Wassertemperaturen.

Mancherorts ist die Reuss schon über 20 Grad warm - allerhöchste Zeit, um die diesjährige Badesaison zu eröffnen. In der Badi war ich schon seit Jahren nicht mehr. Das chlorhaltige Wasser finde ich unangenehm, zu viele Menschen auf kleinem Raum, schreiende Kinder, und für einen Kurzbesuch ist mir der Eintritt zu teuer. Viel lieber nehme ich mein Velo und radle der Reuss entlang.

Es gibt mehrere Badeplätze, die ich mittlerweile zu meinen Favoriten zähle. Bevor es losgeht, hole ich mir Rat bei Hans Jürg Engel. In Sachen Sonnenschutz weiß der Präsident des Aargauischen Apothekerverbands Bescheid. Ist so früh im Sommer schon ein hoher Schutzfaktor nötig, oder beginne ich lieber tief?

Gerade beim Baden ist während der ganzen Saison unbedingt auf einen hohen Sonnenschutzfaktor zu achten, erklärt er. Da Wasseroberflächen die Sonnenstrahlung reflektieren, ist man erhöhter UV-A/B-Strahlung ausgesetzt. Er rät, am Wasser immer mindestens Sonnenschutzfaktor 50 aufzutragen, generell sei genügend Sonnencreme zu verwenden. Nach dem Baden und Abtrocknen sollte man nachcremen - und Sonnenbrille und -hut nicht vergessen, rät Engel.

Als ich mich eingecremt und ausgerüstet zum ersten Liegeplatz begebe, fahre ich an einer Gruppe von Kindern vorbei, die in Zweierreihe durch den Wald spazieren. Nur ein Junge ist zurückgefallen und blickt fasziniert aufs Wasser, bis ihn eine der Lehrpersonen an der Hand nimmt und zurückbringt. Ich muss schmunzeln - vor nicht ganz vierzig Jahren hätte ich das sein können. Ich mache einen kurzen Halt beim Kraftwerk.

Der Bau der neuen Fischwegtreppe läuft auf Hochtouren. Ich werfe einen mitleidigen Blick auf die Männer, die in der prallen Sonne schwitzen, und freue mich noch etwas mehr auf die Abkühlung. Dann trete ich in die Pedalen und bin rasch an einem meiner Lieblingsplätze auf der gegenüberliegenden Reussseite. Hier gibt es einen Grillplatz, auf dem Fluss sehe ich eine Frau und ein Kind auf Stand-up-Paddles.

Das Wasser ist relativ ruhig. Doch Vorsicht: Nur geübte Schwimmer sollten weiter hinausschwimmen - beim Zurückschwimmen muss man gegen eine leichte Strömung ankämpfen, die einen permanent Richtung Bremgarten zieht und die man leicht unterschätzt. Bevor ich mich ins Wasser begebe, treffe ich zwei junge Frauen, die am Holztisch sitzen und plaudern. Nina und Linda erklären mir, dass sie sich gerade etwas vor dem Lernen drücken - oder etwas positiver ausgedrückt: Sie tanken Energie, bevor sie sich wieder den Büchern widmen.

Die beiden absolvieren eine Ausbildung im Bereich Gesundheit und Soziales und bestreiten in den kommenden Tagen ihre Abschlussprüfungen - am Samstag Englisch und nächste Woche Natur- und Sozialwissenschaften. Wir brauchen etwas Abwechslung, sagt Linda, und Nina ergänzt: Wenn man die ganze Zeit im Schulzimmer sitzt, ist das hier purer Luxus. Bevor es weitergeht, muss ich kurz ins Wasser. Die Libellen umschwirren mich, als ich den Fuß in den sandigen Untergrund setze und ich die Reuss an den Waden spüre.

Es ist kühl, aber nicht kalt. Rasch habe ich mich an die Temperatur gewöhnt und tauche ganz ins Wasser ein. Auf dem Weg durch den Wald muss ich das Velo stossen: Fahrverbot. Es ist kurz vor zwölf und am Reussufer treffe ich auf Seo, der eine Zigarette raucht.

Er erzählt mir, dass er im Homeoffice arbeitet und seine Pausen gerne am Wasser verbringt. Eine gute Art, sich zu erholen, bevor es wieder an die Arbeit geht. In der Altstadt sind die Tische vor den Beizen gut besetzt, und auch der Grillstand vor der Metzgerei Stierli ist beliebt - besonders der Klassiker: Bratwürste laufen derzeit am besten, verrät mir der Verkäufer. Beim Hexenturm begegne ich Nina und Monica, die direkt an der Reuss ihr Mittagessen geniessen.

Wir haben uns einen ruhigen Schattenplatz an der Reuss gesucht, sagt Nina. Genau, wir wollten das Dolce Vita geniessen - wir wohnen beide in Bremgarten. Es ist wie Ferien, einfach zu Hause, schwärmt Monica. Auch Tiere freuen sich über eine Abkühlung.

Nicht nur Menschen, auch Tiere haben derzeit unter der Hitze zu leiden





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