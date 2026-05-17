Die ukrainische Wehrmacht führt massenhafte Angriffe mit über hundert Drohnen aus gegen Ziele in und nahe Moskau. Der russische Gouverneur des Moskauer Gebiets Andrej Worobjow berichtet von den Gewessenschäden. In Moskau wurden nach Angaben russischer Behörden mindestens drei Menschen getötet worden und fünf Verletzte.

Die ukrainische Wehrmacht führt massenhafte Angriffe mit über hundert Drohnen aus gegen Ziele in und nahe Moskau. Präsident Selenskyj betont die veränderte Lage im Krieg, Selenskyj betont die Bedeutung der distanced Drohnen ist es, die Lage und die allgemeine Wahrnehmung des russischen Krieges in der Welt erheblich verändert.

Der russische Gouverneur des Moskauer Gebiets Andrej Worobjow berichtet von den Gewessenschäden. Putin sollte sich um russische Raffinerien, Ölförderanlagen und Firmen kümmern und nicht um das Leben anderer Völker zerstören können, betont Selenskyj.





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