Die Prinzen sagen Tschüss: Abschiedstournee 2027 angekündigt

Die Popband Die Prinzen kündigt für 2027 eine große Abschiedstournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz an. Tickets sind ab April erhältlich.

Nach über drei Jahrzehnten haben die Prinzen, eine der erfolgreichsten deutschen Popbands, das Ende ihrer Karriere verkündet. Unter dem Motto „Tschüssi, macht’s gut!“ wird die Leipziger Formation im Jahr 2027 eine Abschiedstournee absolvieren, die sie durch Deutschland , Österreich und die Schweiz führen wird.

Die Tour umfasst rund 20 Termine und soll ein großes Dankeschön an die treuen Fans sein, die die Band über all die Jahre begleitet haben. Die Fans können sich auf besondere Arrangements, persönliche Momente und die ein oder andere Überraschung freuen, wie die Band in einer Mitteilung bekannt gab.

Der Auftakt der Abschiedstournee ist für den 22. Oktober 2027 in Hof (Saale) geplant. Von dort aus reist die Band zu Konzerten in bedeutende Städte wie Berlin, Dresden, München, Köln, Leipzig und Hamburg. Ihren letzten gemeinsamen Auftritt wird die Band am 16. Dezember 2027 in Zürich haben, womit ein neues Kapitel in der Musikgeschichte zu Ende geht.

Der Ticketverkauf beginnt am Dienstag, dem 21. April 2027, um 10 Uhr online über den Ticketvermarkter CTS Eventim. Ab Donnerstag, dem 23. April 2027, sind Tickets zudem an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Die Entscheidung, die Bandkarriere zu beenden, sei nach reiflicher Überlegung und im gegenseitigen Einvernehmen aller Mitglieder gefallen. Frontmann Sebastian Krumbiegel zitierte das Sprichwort „Wenn es am schönsten ist, hör auf“ und betonte die Wichtigkeit eines würdigen Abschlusses. Wolfgang Lenk, ein weiteres Bandmitglied, fügte hinzu, dass es besser sei, jetzt eine leichte Traurigkeit zu empfinden, als später einmal eine Peinlichkeit zu erleben. Die Angst, dass die Öffentlichkeit irgendwann nach dem Ende der Band fragen könnte, sei ein entscheidender Faktor für die freiwillige Entscheidung gewesen, die Karriere zu einem passenden Zeitpunkt zu beenden.

Die Prinzen, bekannt für Hits wie Millionär und Alles nur geklaut, haben bisher über sechs Millionen Tonträger verkauft und zählen damit zu den absoluten Größen der deutschen Musikszene. Bereits in diesem Jahr plant die Band eine besondere Tournee mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach, die einen Vorgeschmack auf die kommenden Abschiedskonzerte geben könnte und die Band in einem neuen, orchestralen Gewand präsentiert. Diese Konzerte sind eine weitere Gelegenheit für die Fans, die einzigartige musikalische Reise der Prinzen zu erleben, bevor die Ära der Band im Jahr 2027 zu Ende geht





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