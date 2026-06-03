Die New Yorker Börse auf Rekordjagd: SpaceX, OpenAI und Anthropic könnten die Märkte beeinflussen

Die New Yorker Börse hat in den letzten Wochen eine Rekordjagd angetreten und hat sich in der Geschichte des Nasdaq Composite Index als die längste Erfolgssträhne seit Anfang 1992 etabliert. Die Halbleiteraktien haben dabei eine treibende Kraft hinter der Erfolgsserie von vor vier Wochen gebildet.

Die New Yorker Börse hat in den letzten Wochen eine Rekordjagd angetreten und hat sich in der Geschichte des Nasdaq Composite Index als die längste Erfolgssträhne seit Anfang 1992 etabliert.

Die Halbleiteraktien haben dabei eine treibende Kraft hinter der Erfolgsserie von vor vier Wochen gebildet. Während der zweiwöchigen Ferien auf Zypern konnte die New Yorker Börse nahtlos an diese Rekorde anknüpfen. Der S&P 500 Index konnte um genau 20 Prozent und der Nasdaq Composite Index sogar um mehr als 30 Prozent zulegen. Die Aktien gingen um mehr als 30 Prozent höher aus dem Handel, was zeigt, wie aufgeheizt die Stimmung unter den Marktakteuren mittlerweile ist.

Eine Bewährungsprobe steht den Aktienmärkten auch mit Blick auf die vielen namhaften Börsengänge an. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX will sich dem Publikum öffnen und Aktien im Umfang von 75 bis 80 Milliarden Dollar bei Investoren platziert werden. Im Vorfeld des vermutlich grössten Börsengangs in der Geschichte wurden gleich mehrere Vorschriften gelockert, um eine rasche Indexaufnahme zu ermöglichen. Die anstehenden Mamut-Börsengänge könnten kurzerhand anderen Aktien das Wasser abgraben und für fallende Kurse sorgen.

Das Aktienemissionsvolumen steige seit 2023 kontinuierlich an und wird sich in den nächsten Monaten deutlich beschleunigen. Die Nachfrage nach Aktien ist momentan robust und auch die hohe Aktienrückkauftätigkeit hilft, das drohende Überangebot zu absorbieren. Google-Mutter kündigte kürzlich eine Kapitalerhöhung im Umfang von nicht weniger als 80 Milliarden Dollar an, um die hohen Investitionen in die künstliche Intelligenz schultern zu können.

Die New Yorker Börse steht somit bloss am Anfang einer Emissionswelle, welche zu nichts Geringerem als einer weiteren Verschiebung tektonischen Ausmasses in Richtung der New Yorker Börse führen wird





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