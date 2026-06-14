Die Nachhaltigkeitsinitiative: Eine umstrittene Begrenzung der Zuwanderung

Die Volksinitiative 'Keine 10-Millionen-Schweiz' fordert eine Begrenzung der ständigen Wohnbevölkerung auf unter 10 Millionen bis 2050. Die Befürworter aus der SVP sehen darin eine notwendige Kontrolle der Zuwanderung, während die Gegner wirtschaftliche und sicherheitspolitische Nachteile befürchten. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab.

Die Volksinitiative gegen eine 10-Millionen-Schweiz, bekannt als Nachhaltigkeits-Initiative, verlangt eine Begrenzung der ständigen Wohnbevölkerung auf unter zehn Millionen bis zum Jahr 2050. Sollte die Bevölkerung vor diesem Zeitpunkt 9,5 Millionen erreichen, sind Bundesrat und Parlament verpflichtet, Massnahmen zu ergreifen, insbesondere im Asylbereich und beim Familiennachzug.

Bei internationalen Abkommen, die zu einem Bevölkerungswachstum führen, müsste die Schweiz Schutzklauseln anwenden oder neu aushandeln. Falls die 10-Millionen-Grenze vor 2050 überschritten wird, müsste die Schweiz diese Abkommen kündigen, nach zwei Jahren auch die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union. Diese Initiative stellt einen tiefgreifenden Einschnitt in die schweizerische Migrationspolitik dar und hat weitreichende Konsequenzen für die Beziehungen zur EU und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes.

Die Befürworter der Initiative, allen voran die SVP, argumentieren, dass die Zuwanderung seit Einführung der Personenfreizügigkeit im Jahr 2002 netto zu 1,5 Millionen zusätzlichen Menschen geführt habe, ohne den Asylbereich. Jährlich kämen rund 100.000 Menschen in die Schweiz - aus der EU, aus Drittstaaten und als Asylsuchende. Diese Zuwanderung verursache gesellschaftliche Probleme und belaste die Infrastruktur, etwa auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt, im Verkehrswesen und bei der Kriminalitätsbekämpfung.

Die SVP fordert eine vernünftige Kontrolle der Zuwanderung, um die Lebensqualität und die Identität der Schweiz zu bewahren. Die Gegner der Initiative hingegen warnen vor schwerwiegenden negativen Folgen. Sie reichen von der Mitte-Rechts bis zur Linken und betonen, dass die Schweiz auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen sei, insbesondere in der Pflege, auf dem Bau und in technischen Berufen.

Die Kündigung der Personenfreizügigkeit würde nicht nur die bilateralen Beziehungen zur EU gefährden, sondern auch das Schengen- und Dublin-Abkommen, was zu mehr Asylgesuchen führen könnte. Zudem müsste die Polizei auf den Zugriff auf internationale Fahndungsdatenbanken verzichten, was die innere Sicherheit beeinträchtigen würde. Auch die wirtschaftliche Prosperität der Schweiz, die stark auf dem Zugang zum EU-Binnenmarkt und auf Fachkräften aus dem Ausland beruht, wäre massiv bedroht. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab.

Im Nationalrat sprachen sich 123 Mitglieder dagegen aus, 67 dafür. Im Ständerat wurde die Initiative mit 30 zu 9 Stimmen abgelehnt. Die ablehnende Haltung des Parlaments spiegelt die breite politische Mehrheit wider, die die Initiative als zu radikal und schädlich für die Schweiz betrachtet. In der Bevölkerung zeichnet sich gemäss der zweiten SRG-Umfrage ein knappes Nein ab: 52 Prozent lehnen die Initiative ab, 45 Prozent sprechen sich dafür aus.

Die Zustimmung ist im Umfeld der SVP nahezu geschlossen, während sich das politische Zentrum zunehmend in Richtung Nein verschoben hat. Die Abstimmung findet am 14. Juni 2026 statt, und die Debatte um die Migrationspolitik bleibt eines der zentralen Themen in der Schweiz. Die Initiative zeigt die tiefe Spaltung der Gesellschaft in der Frage der Zuwanderung und stellt die Weichen für die zukünftige Bevölkerungsentwicklung des Landes.

Die Diskussion um die Nachhaltigkeitsinitiative verdeutlicht die Herausforderungen, vor denen die Schweiz steht: einerseits die Notwendigkeit, die Migration zu steuern, andererseits die Verpflichtung gegenüber internationalen Abkommen und die Sicherung des Wohlstands. Die Entscheidung der Stimmberechtigten wird weitreichende Folgen haben, unabhängig vom Ausgang





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