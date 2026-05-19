Die Mönchsgrasmücke ist nun der häufigste Vogel in der Schweiz

Die Mönchsgrasmücke hat den Buchfinken in Bezug auf Häufigkeit ersetzt und ist nun der häufigste Vogel in der Schweiz. Knapp eine Million Brutpaare dieser Art gibt es in der Schweiz, die durch die Ausdehnung des Waldes in höheren Lagen hervorgerufen wurde und durch die Winterüberwinterung in Europa.

Die Mönchsgrasmücke ist neu der häufigste Vogel in der Schweiz. Sie hat laut dem Vogelmonitoring 2025 der Schweizerischen Vogelwarte den Buchfinken vom ersten Platz verdrängt.

Kein Vogel, der in der Schweiz brütet, ist hierzulande verbreiteter als die Mönchsgrasmücke. Knapp eine Million Brutpaare der Mönchsgrasmücke gebe es mittlerweile in der Schweiz, teilte die Vogelwarte in Sempach LU am Dienstag mit. Die Art profitiere von der Ausdehnung des Waldes in höheren Lagen. Ein weiterer Grund für die Zunahme sei, dass immer mehr Vögel den Winter in Europa verbracht haben anstatt nach Süden zu ziehen.

Gleichzeitig haben laut dem Monitoring die Buchfinkenbestände abgenommen.

«Unabhängig vom Wechsel an der Spitze gibt der Rückgang des Buchfinken Rätsel auf, denn seine Ursachen sind weitgehend unbekannt», heisst es im Bericht. Andere bekannte Vögel wie der Spatz oder die Amsel schafften es immerhin in die Top 10 der häufigsten Arten. Die Strassentaube hingegen liegt nicht einmal unter den ersten 50





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