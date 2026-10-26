Die Migros plant die Fusion ihrer regionalen Genossenschaften

Die Migros hat die Absicht bekannt gegeben, ihre zehn regionalen Genossenschaften zu einer einzigen Gruppengenossenschaft zu verschmelzen. Das Ziel ist, die Effizienz zu steigern und besser auf die Herausforderungen des Marktes zu reagieren. Die Entscheidung muss von den Genossenschaftern in einer Urabstimmung am kommenden Sommer mit einer Mindestbeteiligung von 25 Prozent und einer Zweidrittelmehrheit abgesegnet werden.

Grund ist die geplante Fusion der zehn regionalen Genossenschaft en, die Effizienz bringen soll. Die Basis entscheidet: Nötig sind 25 Prozent Beteiligung und eine Zweidrittelmehrheit pro Genossenschaft.

Die Migros plant den grossen Schritt: Die Genossenschaft will ihre zehn regionalen Genossenschaften fusionieren. Das gaben CEO Mario Irminger und Präsidentin Ursula Nold am Montagmorgen bekannt. Dafür traten sie zum ersten Mal gemeinsam mit allen neun Chefs und einer Chefin der regionalen Genossenschaften vor die Medien. Ihre Botschaft: Den Entscheid haben sie gemeinsam gefällt.

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Langfristiger Prozess und Föderalismus

Irminger betonte: Hinter dem Entscheid stecke keine 'Big-Bang-Strategie', sondern ein langfristiger Prozess. Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler wandelte die Migros AG vor 85 Jahren in verschiedene regionale Genossenschaften um und orientierte sich dabei am Föderalismus des schweizerischen Bundesstaates. So begründete die Migros jeweils auch ihre Struktur, nachdem Coop schon vor einem Vierteljahrhundert die Genossenschaften fusionierte. Doch jetzt drängt die Migros-Spitze auf die Neuausrichtung.

Sie verspricht sich davon mehr Effizienz. Die Konkurrenz vor allem der deutschen Discounter Aldi und Lidl macht der Genossenschaft das Leben schwer. Präsidentin Ursula Nold sagte: 'Die Veränderungen kommen immer schneller.

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'Die Migros betont, dass sie weiterhin regional bleiben will. Dafür sorgen sollen sechs Regionalchefs. Dazu will Migros-CEO Mario Irminger zur Urabstimmung im nächsten Sommer zurücktreten. Mit ihm will auch Supermarkt-Chef Peter Diethelm das Unternehmen verlassen.

Nachfolgeregelung und Beteiligungsquote

Ob ihre Nachfolger von der Migros oder von ausserhalb kommen, ist noch völlig offen. Die Suche nach ihren Nachfolgern habe begonnen, sagte Nold. Nein, die Migros ist dafür auf ihre Genossenschafterinnen und Genossenschafter angewiesen. Sie braucht in jeder einzelnen Genossenschaft eine Mindestbeteiligung von 25 Prozent und eine Zweidrittelmehrheit.

Falls das in einer Genossenschaft nicht gelingt, soll die Abstimmung zeitnah wiederholt werden. Einen Plan B gibt es nicht, sagte Irminger im Gespräch mit 20 Minuten. Er zeigte sich überzeugt, eine Mehrheit für die Fusion gewinnen zu können; am Ende entscheiden aber nicht die Migros-Chefs, sondern die Basis. Die Migros plant einen der grössten Umbauten ihrer Geschichte.

Die zehn regionalen Genossenschaften und der Migros-Genossenschafts-Bund sollen zu einer einzigen Gruppengenossenschaft verschmelzen. Von einem Abbau wären vor allem Stellen aus Führungs- und Verwaltungsstrukturen betroffen. Über den Zusammenschluss entscheiden Mitte 2027 die rund 2,3 Millionen Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Die Migros ist auch nach ihrem grössten Abbau vor zwei Jahren mit der Trennung zahlreicher Tochterfirmen noch eine der grössten Schweizer Arbeitgeberinnen. 80’000 Mitarbeitende beschäftigt sie über alle Geschäftsbereiche hinweg.

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Abbau von 3000 Stellen und Fluktuation

Vor dem Abbau waren es noch fast 100’000. Diesmal spricht Irminger von 3000 Stellen, die wegen des Abbaus von Doppelspurigkeiten wegfallen könnten, vor allem in der Verwaltung. Bis Mitte 2028 soll es aber noch keine Entlassungen oder Stellenstreichungen geben. Danach soll der Abbau vor allem über Fluktuationen wie Pensionierungen erfolgen.

Genau festlegen, welche Bereiche es trifft, wollte sich Irminger aber nicht. Auch dazu machte Irminger keine konkreten Angaben. Guido Rast, Verwaltungsratspräsident der Migros Supermarkt AG, sagte: 'Es ist nicht eine bestimmte Zahl. Wir wollen über die Zeit besser werden und über die Marktleistung mehr investieren können.

Das ist kein Programm, das wir über eine Excel-Tabelle eingegeben haben und bei dem eine Zahl herauskommt.

'Auf tiefere Preise und mehr Effizienz im Alltag. Auf einen fairen Umgang mit den Mitarbeitenden. Auf die Genossenschafterinnen und Genossenschafter, damit sie wirklich mitreden können. Fabian Pöschl