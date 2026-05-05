Die Met Gala 2026: Dekadenz, Protest und die Frage nach dem Sinn

Die Met Gala 2026 war von extravaganten Outfits und wachsender Kritik an der Dekadenz und dem hohen Preis der Veranstaltung geprägt. Die Ernennung von Jeff Bezos zum Ehren-Co-Vorsitzenden löste Proteste aus und warf Fragen nach dem Sinn der Gala auf.

Die Met Gala 2026 war erneut ein Schauplatz extravaganter Mode , doch dieses Jahr rückte eine drängende Frage in den Fokus, die über die Kleider hinausging.

Die Met Gala, die 1948 ins Leben gerufen wurde, diente ursprünglich der Spendenbeschaffung für das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art, wobei ein Ticket damals 50 Dollar kostete. Unter der Leitung von Anna Wintour ab 1995 stiegen die Preise kontinuierlich, bis sie dieses Jahr astronomische 100.000 Dollar pro Ticket erreichten. Die zentrale Frage war somit nicht mehr nur, wer das Motto am besten interpretierte, sondern vielmehr, welchen Sinn diese Veranstaltung überhaupt noch hat.

Die einstige Vorherrschaft der Vogue als Modebibel ist längst geschwunden, während gleichzeitig die Kritik an der zunehmenden Ungleichheit und dem Reichtum der Superreichen wächst. Die Ernennung von Jeff Bezos und seiner Frau Lauren Sánchez zu Ehren-Co-Vorsitzenden, die laut Pressemitteilung die Gala ermöglichten, wirft die Frage auf, ob etwas, das nicht zum Verkauf stehen sollte, nun käuflich gemacht wurde. Letztendlich liegt die Entscheidung über die Gästeliste bei Anna Wintour.

Abgesehen von der Kritik lohnt ein Blick auf die Outfits der Stars, die dieses Jahr unter dem Motto «Fashion is Art» kreiert wurden. Anna Wintour selbst hält sich traditionell nicht an das vorgegebene Motto, sondern bevorzugt oft Blumenmuster und Kreationen von Chanel, selbst wenn andere Designer im Fokus stehen sollten.

Doch zurück zur eigentlichen Problematik: Die Met Gala wird seit langem mit dem dekadenten Capitol aus den «Hunger Games» verglichen, doch ein Vergleich mit dem Versailles vergangener Zeiten erscheint heute treffender, wo der Luxus und die Zurschaustellung des eigenen Wohlstands im Vordergrund standen. Jeff Bezos und Lauren Sánchez passen in dieses Bild perfekt.

Allerdings ist die Met Gala nicht über Nacht moralisch verkommen, und die Zusammenarbeit von Anna Wintour mit Bezos ist nicht überraschend, da sie bereits jahrelang mit umstrittenen Persönlichkeiten wie Harvey Weinstein zusammenarbeitete und Stars aus seinen Filmen auf dem Cover der Vogue präsentierte, oft in Kleidern seiner Designer-Ehefrau. Inwieweit sie von seinen Taten wusste, bleibt unklar, doch für sie scheint Geld eine entscheidende Rolle zu spielen, insbesondere angesichts der Gerüchte, dass die Tickets für die diesjährige Met Gala nur schwer verkauft wurden.

Dies könnte an den hohen Kosten von 100.000 Dollar liegen oder daran, dass nicht alle mit Bezos kooperieren wollten. Vor der Gala wurden Protestplakate gegen Bezos in New York gesichtet, mit Botschaften wie: «Die Bezos Met Gala lädt zum Feiern ein, als wäre es 1939. Demokratie ist so aus der Mode. Dresscode: vorsätzliche Ignoranz.

» Einige Stars hatten sich bereits im Vorfeld abgesagt. Model Bella Hadid hatte einen kritischen Instagram-Post über Bezos gelikt, und Zendaya brauchte angeblich eine Pause vom Rampenlicht. Bürgermeister Zohran Mamdani äußerte sich deutlicher und betonte, dass das Museum zwar ein wichtiger Bestandteil von New York sei, sein Fokus jedoch darauf liege, die teuerste Stadt der USA bezahlbarer zu machen.

Eine Woche vor der Gala deponierten Aktivisten 300 Flaschen mit Fake-Urin im Museum, um auf die schlechten Arbeitsbedingungen bei Amazon aufmerksam zu machen, bei denen Mitarbeiter nicht einmal eine WC-Pause bekommen. Sie hängten Plakate auf und projizierten Botschaften an Gebäude. Diese Proteste hatten jedoch kaum Auswirkungen, und die Dekadenz wird voraussichtlich auch im nächsten Jahr ungehindert ihren Lauf nehmen. Die zentrale Frage bei den Oscars lautet immer: Wer gewinnt?

Doch fast ebenso wichtig ist: Was tragen die Stars? Hier gibt es eine Antwort auf diese Frage. Die Zukunft von Hollywood? Val Kilmer wird dank KI in einem neuen Film wiederbelebt.

Ist das ein Vermächtnis oder nur makaber? Val Kilmer, der vor einem Jahr verstarb, spielt nun wieder in einem Film mit, was unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Dies ist jedoch nicht neu. Als Prinzessin Diana heiratete, schauten Millionen zu.

Dasselbe bei Kim Kardashian und Kanye West. Und bei Jeff Bezos? Irgendwie auch. Obwohl er kein Royal oder Promi ist. Also, was genau soll dieser Zirkus sein





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