Die Macht der Sagen: Vom Sennentuntschi zu modernen Urban Legends

Eine alte Alpensage vom Sennentuntschi erzählt von einer lebendigen Strohpuppe, die ihren Schöpfer tötet. Doch Sagen sind mehr als Gruselgeschichten: Sie prägen bis heute unseren Umgang mit Ängsten und Tabus.

Auf einer einsamen Alp im tiefsten Winter basteln sich die Sennen aus purer Langeweile eine Strohpuppe, die sie mit alten Kleidern behängen und mit einem groben Gesicht versehen.

Doch was als Zeitvertreib beginnt, nimmt eine schaurige Wendung: Die Puppe erwacht zum Leben und wendet sich grausam gegen ihre Schöpfer. Sie tötet den Senn, der sie erschaffen hat, und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Diese alte Sage vom Sennentuntschi kennt man im gesamten deutschsprachigen und rätoromanischen Alpenraum in unzähligen Varianten. Mal ist die Puppe eine verführerische Frau, die die Männer in den Wahnsinn treibt, mal ein rachsüchtiges Wesen, das für erlittenes Unrecht büsst.

Bekannt wurde die Legende in jüngerer Zeit vor allem durch Michael Steiners blutigen Mystery-Thriller aus dem Jahr 2010, der die Geschichte einem breiten Publikum präsentierte. Doch schon lange vorher hatte der Autor Hansjörg Schneider die Sage mit seinem gleichnamigen Theaterstück von 1972 aus den Sagensammlungen und der mündlichen Tradition an die Öffentlichkeit gezerrt. Sein Stück fokussierte auf den sexuellen Missbrauch der zur Frau gewordenen Puppe und die derbe Sprache der Älpler.

Die Ausstrahlung im Schweizer Fernsehen 1981 führte zu einem handfesten Skandal und einer Anzeige wegen Gotteslästerung - ein sprechendes Beispiel für die Kraft, die Sagen bis in die Neuzeit behalten können. Denn die Beseelung einer Puppe galt vielen als Frevel, und der Tabubruch war so gross, dass er vor Gericht landete. Dabei sind traditionelle Volkssagen von jeher nichts für zarte Gemüter.

Sie enthalten Gewalt, Tod und Übernatürliches, aber diese Elemente sind nicht willkürlich: Die Geschichten haben meist eine erzieherische oder warnende Funktion. Die Sage von der Wasserfee in einem Teich bei Kloten etwa, die Kinder in die Tiefe lockt, soll vor dem Ertrinken schützen. Der brönnig Maa im Gäu, der als unerlöste Seele Nacht für Nacht einen Grenzstein zurücksetzen muss, den er zu Lebzeiten verschoben hatte, tröstet die Lebenden mit der Vorstellung, dass es zumindest im Jenseits Gerechtigkeit gibt.

Volkssagen halfen einer bäuerlich-vorindustriellen Gesellschaft, die Welt zu verstehen und sich in ihr zurechtzufinden. Sie erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind, und legen dem Individuum die Grenzen des Erlaubten und Schicklichen nahe. Dabei stellen sie die herrschenden Verhältnisse nie infrage; im Gegenteil, sie festigen sie. Ihre Inhalte sind aus dem Alltag gegriffen, enthalten aber stets ein übernatürliches Element, das ihnen eine besondere Aura verleiht.

Dass diese Geschichten unwahrscheinlich sind, mindert ihre Glaubwürdigkeit nicht. Jahrhunderte lang war man von der Existenz von Drachen überzeugt; bis vor wenigen Jahrzehnten stellten die Menschen im Wallis in bestimmten Nächten eine Schale mit Speisen aufs Fensterbrett, um die armen Seelen im Gratzug, dem Geisterzug der Verstorbenen, zu besänftigen. Dieser Wirklichkeitsgehalt ist das Kapital jeder lebendigen Sage, und lebendig bedeutet, dass man sie glaubt. Dazu trägt bei, dass Sagen an konkreten Orten spielen und als reale Erlebnisse mündlich erzählt werden.

Heute haben viele alte Volkssagen wie die von der Wilden Jagd oder vom Pilatusdrachen ihren Wirklichkeitsgehalt verloren. Sie sind zum kulturellen Erbe geworden, das man in Sagensammlungen nachliest. Das elektrische Licht hat die alten Geister aus den dunklen Ecken vertrieben. Doch unsere Urängste sind geblieben, und mit ihnen Geschichten, die diesen Ängsten Raum geben.

Nur haben sich die Erzählungen an die moderne Welt angepasst - und werden offenbar genauso bedingungslos geglaubt wie einst ihre historischen Vorbilder. Statt von der Begegnung mit der Wilden Jagd hört man heute von Begegnungen mit UFOs oder Entführungen durch Ausserirdische. Die Geschichte vom Vanishing Hitchhiker, dem mitgenommenen Anhalter, der sich auf dem Beifahrersitz plötzlich in Luft auflöst, wird weltweit als unheimlicher Tatsachenbericht erzählt.

In den 1980er-Jahren geisterte mit der Weissen Frau im Belchen eine schweizerische Version dieser Spukgeschichte durch die Medien. Solche modernen Wandersagen nennt man Urban Legends. Dazu gehört etwa die prominente Geschichte von den Win-for-Life-Losen: Alle Hochzeitsgäste schenken dem Brautpaar je ein Los, und tatsächlich finden sich zwei Hauptgewinne darunter, was eigentlich unmöglich ist. In einer anderen Variante wacht jemand am Morgen nach einem One-Night-Stand allein auf und entdeckt die Nachricht Willkommen im Aids-Club, die der verschwundene Liebespartner hinterlassen hat.

Diese Geschichten funktionieren nach denselben Mustern wie die alten Sagen: Sie spielen an konkreten Orten, werden von angeblich Betroffenen erzählt und bedienen sich übernatürlicher oder zumindest extrem unwahrscheinlicher Elemente. Sie warnen vor sexuellen Risiken, vor Leichtgläubigkeit oder vor den Gefahren der modernen Technik. Und sie werden mit derselben Inbrunst geglaubt wie einst die Begegnung mit einem Drachen. Die Sage vom Sennentuntschi ist also kein Relikt aus ferner Vergangenheit, sondern ein lebendiges Beispiel dafür, wie Geschichten entstehen, sich wandeln und weiterwirken.

Sie zeigt, dass die menschliche Fähigkeit, in Geschichten zu denken und sie zu glauben, zeitlos ist. Ob auf der Alp oder im urbanen Raum - die Sehnsucht nach Erklärungen für das Unerklärliche und die Lust am Grusel verbinden uns mit unseren Vorfahren. Und solange wir Ängste haben, werden wir Geschichten brauchen, die ihnen eine Form geben





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