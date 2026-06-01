Die Lehren aus der Abschaffung der Milchquote: Strukturwandel und Preisverfall in der Schweizer Milchwirtschaft

Die Aufhebung der staatlichen Milchkontingentierung 2009 sollte Befreiung bringen, doch sie löste eine Kettenreaktion aus. Ein Überblick über den politischen Weg, die Warnungen vor den Folgen und die anhaltenden Herausforderungen für die Schweizer Milchproduzenten.

Das Ende der Milchquote vor über siebzehn Jahren war kein Befreiungsschlag, sondern ein Anfang für tiefgreifende Veränderungen in der Schweiz er Milchwirtschaft. Mit der Aufhebung der staatlichen Kontingentierung am 1.

Mai 2009 nahm eine gut dokumentierte Kettenreaktion ihren Lauf: Die produzierten Mengen stiegen, die Milchpreise verfielen, der Strukturwandel beschleunigte sich massiv und der traditionelle Weidegang verschwand zunehmend aus den grossen Betrieben. Die Schweizer Milchproduzentenorganisation SMP, die bis heute mit den Folgen dieser Liberalisierung kämpft, hat per 1. Juli 2026 einen Führungswechsel vollzogen. Direktor Stephan Hagenbuch gibt die operative Führung ab; Micaël Müller und Stefan Arnold übernehmen als Co-Geschäftsführer.

Dieser Wendepunkt ist Anlass, die Geschichte der Abschaffung und ihre langfristigen Konsequenzen erneut zu beleuchten. Der Weg zur Abschaffung begann nicht 2009, sondern bereits am 29. Mai 2002 mit der Agrarpolitik 2007 des Bundesrats. Die Aufhebung der Milchquote war ein Kernelement, unter anderem mit dem Verweis auf die geplante Abschaffung in der EU begründet.

Interessanterweise setzte die EU ihre Quote erst am 1. April 2015 ausser Kraft. In der Schweizer Debatte, protokolliert von der NZZ im März 2003, stritten die Fraktionen kaum über das Ob, sondern über das Wann der Aufhebung. Karl Tschuppert (FDP) wollte einen vorzeitigen Ausstieg bereits ab 2006 ermöglichen.

Ruth Genner (Grüne) und Andrea Hämmerle (SP) plädierten für den vom Bundesrat vorgeschlagenen Systemwechsel 2007. Bundesrat Joseph Deiss (CVP) konnte sich mit einer Verschiebung auf 2009 einverstanden erklären, wollte aber vorzeitige Erfahrungen zulassen. Mahner zur Vorsicht waren Hansjörg Hassler und Hansjörg Walter (beide SVP). Walter hielt 2009 zwar für richtig, sah jedoch ein zu grosses Risiko, den Entscheid bereits 2003 zu fällen, und forderte ein detailliertes Nachfolgeszenario.

Hassler warnte: "Heute fehlen die Grundlagen, um einen derart wichtigen Entscheid wie die Abschaffung der Milchkontingentierung zu fällen. Solange wir die möglichen Szenarien nicht kennen, ist das Risiko zu gross.

" Der Nationalrat lehnte einen Ausstieg bereits 2007 mit 107 zu 50 Stimmen ab und fixierte 2009 als Termin. Die Möglichkeit zum vorzeitigen Ausstieg ab 2006 nutzten letztlich gut zwei Drittel aller Milchproduzenten, organisiert in 27 Produzentenorganisationen. Parallel zu diesen parlamentarischen Beratungen warnte der Schweizer Tierschutz STS im Oktober 2002 in einem Positionspapier vor den Folgen einer Aufhebung ohne klare Rahmenbedingungen.

Das Papier prognostizierte eine rasche Produktionsausdehnung, Preiszerfall, einen Strukturwandel hin zu grossen Betrieben, abnehmende Betreuungsintensität sowie einen Rückgang von Weidegang und Tiergesundheit. Der STS betonte, dies sei keine Spekulation, sondern die logische Konsequenz des ökonomischen Drucks, der stets auf das schwächste Glied in der Kette durchschlage.

Dieses Warnsignal kam aus der Agrarallianz, einem Zusammenschluss von rund zwanzig Organisationen aus Konsum, Umwelt, Tierwohl und Landwirtschaft wie Bio Suisse, IP-Suisse, Pro Natura, WWF, Birdlife, FiBL, Demeter, Kagfreiland und der Kleinbauernvereinigung - Vereinigungen, die Hunderttausende Mitglieder repräsentieren. Viele von ihnen forderten staatliche Rahmenbedingungen, doch in der Milchfrage blieb die Warnung des STS innerhalb dieses Lagers ohne durchschlagende Mehrheit.

Die Schweizer Agrarpolitik kennt eine unbequeme Tradition: Man erkennt Fehler häufig erst, wenn sie längst eingetreten sind, und benennt sie dann als "Herausforderungen", für die neue Instrumente gesucht werden müssen. Dies entlastet alle Beteiligten, niemand muss eingestehen: Das war falsch. Die eigentliche Lehre aus der Milchquote-Abschaffung ist nicht die Forderung nach einer Rückkehr zu staatlichen Kontingenten - das wäre zu einfach und politisch unrealistisch.

Die Lehre ist vielmehr, dass Marktliberalisierung in einem Sektor, der durch staatliche Direktzahlungen, gesetzliche Tierschutznormen und ökologische Leistungserwartungen fundamental reguliert ist, keine freien Märkte erzeugt. Stattdessen entstehen regulierte Märkte ohne Mengensicherheit, mit allen Risiken, aber ohne die Schutzwirkung einer Quote. Das Resultat ist bekannt: Preiszerfall, beschleunigter Strukturwandel und ein Milchpreis, der teilweise.tiefer liegt als der Preis für einen Liter Süssgetränk - bei gleichzeitig höchsten Tierwohl- und Ökologiestandards Europas.

Eine ernsthafte Auseinandersetzung ist deshalb notwendig, wie Mengensteuerung künftig privatrechtlich, branchenseitig oder über Anreize bei den Direktzahlungen funktionieren könnte, um die negativen Konsequenzen zu mildern





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