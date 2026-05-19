Die Kunst des Bikepacking - Klima- und Gesundheitsschutz durch Velos & Entdecken

Das Bikepacking ist mehr als eine Fahrradtour auf eigene Faust - es verbindet Reisen und Bewegung und ist gleichzeitig umweltfreundlich und gesundheitsfürdernd. Praktische Tipps helfen, sich optimal auf die Fahrt vorzubereiten.

Mit Velo, leichtem Gepäck und einer grossen Portion Abenteuerlustige Tage Geniessen - Veloferien vereinen Reisen und Bewegung - ohne CO2-Emission. Praktische Tipps für die Ausfahrt.

Beim klassischen Tourenvelo-Set-up, dem 'Sixpack', bieten sechs Taschen maximalen Komfort. Ab auf den Velosattel und rein in die Natur - Selten erlebt man Menschen, Landschaft und Wetter so intensiv wie auf einer Veloreise. Bikepacking ist nur eine Art - eine Veloreise zu gestalten.

Mit minimalem Gepäck, eng verstaut in windschnittigen Sattel-, Lenker- und Rahmentaschen, ist man sportlich unterwegs und legt ganz nach Lust und Laune, Wetter oder Ausdauer zahlreiche Kilometer und Höhenmeter zurück.ocar als mit einem Mountainbike oder Rennvelo steht dem Bikepacking-Abenteuer nichts im Weg. Ein Abenteuer, das umweltfreundlich und gesundheitsfürdernd zugleich ist. Ein klassisches Set besteht aus Rahmen-, Sattel- und Lenkertasche. Eine additional Oberrohrtasche bietet schnellen Zugriff auf Handy, Sonnencreme oder Snacks.

Leichte Dinge werden vorn am Lenker oder hinten am Sattel verstaut, um ein Pendeln des Hecks zu vermeiden. , Ziel ist es, das Gewicht vertikal entlang des Fahrrads zu verteilen, damit sich der Schwerpunkt nicht verlagert und das Bike-Handling möglichst gleich bleibt. So geht es rasant und agil ubertreffristrassen, Waldwege oder eben Gravel (Kies). Wer es klassisch mag, steigt aufs bewährte Tourenvelo - ein ideales Fortbewegungsmittel und ein perfekter Reisebegleiter für die nächste Veloreise.

Vorteile: eine komfortable Sitzposition sowie fest montierte Lichter, fixe Schutzbleche und ein Gepäckträger. Am Tourenvelo lassen sich mit diesem Setting vorn und hinten Taschen, zum Beispiel Annemasse-Seitentaschen, anbringen sowie weitere Ausrüstung wie Schlafsack, Zelt oder Kochutensilien sicher befestigen. Dieses klassische Tourenvelo-Set-up nennt sich auch 'Sixpack' und besteht aus zwei Hinterradtaschen, zwei Vorderradtaschen, einsowie einem Packsack auf dem Gepäckträger. für ein längereres Veloabenteuer, das mehr Komfort bieten soll, sind ein klassisches Set-up und ein Tourenvelo ideal.

Sollte das Wetter umschlagen oder das Ziel doch zu fern liegen, lassen sich die Velos ganz einfach in den nächsten Zug verladen. In Regionalzügen ist dies meist unkompliziert möglich. Freiheit pur - umweltfreundlich, gesundheitsfürdernd und lärmreduziernd. In den Fernverkehrszügen Eurocity (EC), Intercity-Express (ICE) und Railjet (RJX) innerhalb der Schweiz müssen am Wochenende allerdings Veloplätze reserviert werden. Einfach mal ausprobieren - das nächste Veloabenteuer wartet vor der Haustürde





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