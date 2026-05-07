Die Kollision von künstlerischer Vision und politischem Image: Hans Witschi und seine Porträts von Martin Neukom

Der Maler Hans Witschi erläutert die Entstehung seiner provokanten Porträts des Zürcher Regierungsrats Martin Neukom und diskutiert das Spannungsfeld zwischen staatlicher Repräsentation und künstlerischer Freiheit.

In einer Atmosphäre voller intellektueller Neugier versammelten sich kürzlich rund einhundert Personen in Zürich , um den Ausführungen des Künstlers Hans Witschi zu folgen. Im Zentrum des Abends stand eine Auseinandersetzung mit der komplexen und teils konfliktbehafteten Entstehungsgeschichte von drei Porträts des Zürcher Regierungsrats Martin Neukom .

Es war ein Abend der Offenheit, an dem Witschi detailliert darlegte, warum er sich bewusst gegen eine gefällige Darstellung und für eine tiefgründigere, politisch aufgeladene Interpretation entschieden hatte. Bemerkenswert war dabei die Abwesenheit des eigentlichen Protagonisten; Martin Neukom blieb dem Anlass fern, was die bestehende Distanz zwischen dem Schöpfer und dem Motiv nur noch unterstrich.

Witschi betonte mit Nachdruck, dass seine Werke niemals bloße ästhetische Abbildungen sein sollten, sondern vielmehr eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle des Politikers in der heutigen Zeit darstellen. Besonders ausführlich widmete sich der 72-jährige Maler dem ersten und wohl umstrittensten Werk. Zum Zeitpunkt der Beauftragung befasste sich Witschi intensiv mit einer Serie über schmelzende Eislandschaften, ein Thema, das er intuitiv mit der Person Neukoms verknüpfte.

Da Neukom als grüner Politiker untrennbar mit der Klimapolitik und den damit verbundenen globalen Herausforderungen assoziiert wird, schuf Witschi ein Bild, das eine bewusste Hommage an Caspar David Friedrichs berühmten 'Wanderer über dem Nebelmeer' darstellt. Doch statt einer romantischen Berglandschaft setzte er Neukom in eine eisige Welt im Stil von Ferdinand Hodler.

Die Intention war es, den Politiker nicht als souveränen Macher, sondern als zweifelnden Wanderer zu zeigen, der angesichts der monumentalen Katastrophe der Klimakrise fast die Orientierung verliert oder in tiefer Reflexion über die eigene Ohnmacht versinkt. Der Kunsthistoriker Ulrich Gerster bezeichnete diese Herangehensweise als einen 'Zeitkollaps', ein wiederkehrendes Element in Witschis Werk. Das Bild sollte Neukom als einen 'Elder Statesman' zeigen, der durch Zweifel und menschliche Fragilität definiert wird, statt als glatter Funktionär des Staates.

Diese Interpretation stieß jedoch auf heftigen Widerstand beim Porträtierten, der in dem Bild lediglich Hilflosigkeit und Verzweiflung sah – Qualitäten, die seinem gewünschten öffentlichen Image diametral entgegenstanden. Die weiteren Werke folgten einer ähnlich provokanten Logik. Das zweite Bild, eine fokussierte Kopfstudie, sollte eine mögliche zukünftige Rolle Neukoms als Bundesrat vorwegnehmen. Hierbei orientierte sich Witschi an der asketischen und spirituellen Ausstrahlung von Mahatma Gandhi, um eine Form von zeitloser Autorität und innerer Ruhe zu suggerieren.

Auch diese Vision wurde von Neukom abgelehnt, da das Werk als 'zu bleich' und kontrastarm empfunden wurde. Das dritte Bild hingegen entstand aus einem expliziten Wunsch Neukoms nach einer Darstellung, die 'jung, modern und frisch' wirke. In einer ironischen Wendung nutzte Witschi hierfür offizielle Pressefotos, um die Inszenierung des Politikers aufzugreifen. Als subtiler, fast schon versteckter Kommentar zu diesem Streben nach einer heroischen Selbstdarstellung integrierte der Maler ein kleines Superman-Emblem in das orange-gelbe Ohr des Porträtierten.

Dieser ironische Seitenhieb blieb lange Zeit unentdeckt, ist aber bezeichnend für die Distanz, die der Künstler gegenüber den Erwartungen seines Auftraggebers wahrte. Die gesamte Debatte um diese Porträts wirft grundlegende Fragen über das Verhältnis zwischen künstlerischer Freiheit und dem repräsentativen Anspruch offizieller Porträts für kantonale Ahnengalerien auf. Die Kunstsammlung des Kantons besitzt mittlerweile eines der Werke, doch die Frage, wie damit im Kontext der offiziellen Geschichte umgegangen werden soll, bleibt offen.

Hans Witschi reflektierte am Ende des Abends, dass er rückblickend absolut nichts an seinem Vorgehen ändern würde. Er betonte, dass er kein Handwerker sei, der lediglich Wünsche ausführt, sondern ein Künstler, der seine eigene Sichtweise einbringt. Hätte er gewusst, dass lediglich ein schmeichelhaftes und gefälliges Abbild gesucht wird, hätte er den Auftrag von vornherein abgelehnt, da er sich für den falschen Maler für eine solche Aufgabe hielte.

Dass Martin Neukom die Wahl des Künstlers später in einer offiziellen Stellungnahme als seinen eigenen Fehler bezeichnete, ist das finale Zeugnis eines unüberbrückbaren Gegensatzes zwischen der Wahrheit der Kunst und der Strategie der politischen Kommunikation





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