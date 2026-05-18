Die Kantonspolizei Thurgau: Raser ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen

Die Kantonspolizei Thurgau hat einen Ungarn ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen, weil er vor Mitternacht in Bürglen TG mit 115 km/h durch eine 50er-Zone gefahren ist. Er zeigte sich unkooperativ und verweigerte eine Blut- und eine Urinprobe.

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Mehr Wie die Schweiz zum Kaffeeland wurdeDie Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht auf Samstag in Bürglen TG einen betrunkenen Raser ohne Führerausweis aus dem Verkehr gezogen. Der Mann fuhr mit 115 km/h durch die 50er-Zone. Die Polizei kontrollierte den Ungarn gegen 2.00 Uhr und beurteilten den Mann als fahrunfähig. Er gab an, vor der Fahrt Alkohol konsumiert zu haben





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