Die Kakerlaken-Partei in Indien: Von Satire zu Problem in kürzester Zeit

Die Kakerlaken-Partei in Indien ist innerhalb weniger Tage zu einem Symbol der frustrierten Jugend aufgestiegen. Abhijeet Dipke, ein indischer Student und Experte für strategische Kommunikation, gründete die Partei vor gut einer Woche auf Social Media als Satire-Partei, um auf die umstrittene Äusserung des Höchsten Richters Soraya Kant zu reagieren. Richter Kant hatte junge Leute mit Kakerlaken und Parasiten verglichen, die in den Journalismus oder Aktivismus abdrifteten, um die Regierung zu attackieren. Die Satire-Partei hat jedoch schnell zu einem echten Problem geworden, nachdem Richter Kant später klarstellte, dass er nur junge Leute mit gefälschten Abschlüssen meinte.

Die Kakerlaken-Partei in Indien ist innerhalb weniger Tage zu einem Symbol der frustrierten Jugend aufgestiegen. Abhijeet Dipke, ein indischer Student und Experte für strategische Kommunikation, gründete die Partei vor gut einer Woche auf Social Media als Satire-Partei , um auf die umstrittene Äusserung des Höchsten Richters Soraya Kant zu reagieren.

Richter Kant hatte junge Leute mit Kakerlaken und Parasiten verglichen, die in den Journalismus oder Aktivismus abdrifteten, um die Regierung zu attackieren. Die Satire-Partei hat jedoch schnell zu einem echten Problem geworden, nachdem Richter Kant später klarstellte, dass er nur junge Leute mit gefälschten Abschlüssen meinte. Social Media ist voller bissiger Kakerlaken-Kommentare, Parodien und Popsongs. Die Partei hat einen wunden Punkt getroffen, da fast 40 Prozent der unter 30-Jährigen in Indien mit Universitätsabschluss arbeitslos sind.

Die Jungen sind frustriert und wütend auf die Regierung. Die Modi-Getreuen werfen Parteichef Dipke vor, eine politische Agenda zu haben, was er zurückweist. Dipke hatte früher für eine Oppositionspartei gearbeitet. Die Regierung sperrt den X-Account der Kakerlaken-Partei, aber minutes später gründet Dipke einen neuen Account.

Es sieht nicht so aus, als würden sie allzu schnell wieder verschwinden





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