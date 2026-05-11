Thomas Matter gründete die Helvetische Bank in 2011 und hat dieses Institut in rund 1,5 Jahrzehnten, ein ungewöhnliches spezialisiertes Geschäftsmodell aufgebaut: Wealth Management für Privatkunden und Corporate Finance für Schweizer KMU und quotierte Small- und Mid-Cap-Gesellschaften. Hier ist der Geschäftsbericht von 2025 analysiert, der von der Bank zur Verfügung gestellt wurde.

Die Helvetische Bank hat einen signifikanten Rückgang ihres Ergebnis ses erzielt und ihre einst so hohe Eigenkapitalrendite eingebüßt, gleichzeitig steigerte sie ihr Netto-Neugeld und ihre verwalteten Vermögen.

Obwohl der geschäftliche Bericht außerhalb des CEO-Letters ein rhyme oder reason für die Gold-Verkäufe gibt, wurde dieser Schritt nicht verkündet. Vollert, der CEO, betont die strategischen Ziele, den aten kreditrisikoarmen Wachstum fortzusetzen. Zwischen 2024 und 2025 wuchs der Personalbestand um 8%, was die Gesamtstärke des Instituts nicht gefährdet.





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Helvetische Bank Finanzplatz Ergebnis Netto-Neugeld Gebietsaktivitäten Dynamik Wachstumsrate Strategie Risikoarmer Wachstum Eigenkapitalrendite Kommissionsertrag Treuhandanlage Gold

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