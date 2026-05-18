Die Heime Kriens AG erzielt erfolgreiche Geschäftsjahr trotz intensiver Konkurrenz

Die Heime Kriens AG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Plus von 535'000 Franken abgeschlossen, während die Personalkosten um 3,1 Prozent anstieg. Die hohe Auslastung und der gestiegenen Pflegebedarf waren für den operativen Erfolg sorgen. Mit einem Bereitschaftsdienst und einem internen Springerpool wird die Heime Kriens den Personalaufwand in Zukunft verringern.

Die Heime Kriens AG hat das Geschäftsjahr 2025 trotz stärkerer Personalkosten mit einem Plus von 535'000 Franken abgeschlossen. Die hohem Auslastung und gestiegenen Pflegebedarf waren für den operativen Erfolg sorgen.

Mit einem Bereitschaftsdienst und einem internen Springerpool wird die Heime Kriens den Personalaufwand in Zukunft verringern. Die Einnahmen aus den Pensions- und Pflegetaxen stiegen im gleichen Zeitraum um 8,5 Prozent auf knapp 40 Millionen Franken. Während die Personalkosten um 3,1 Prozent anstieg, wurden 2,6 Millionen Franken für Sanierungen und Infrastruktur-Erneuerungen gesteckt





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