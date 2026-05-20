Mit dem Parteivermittlung Irán-Krieges und dem Einmischen der israelischen Armee, hat die Situation für alle Beteiligten verschlimmert. Jedoch werden die Hauptziele der Global Sumud Flotilla-Aktivissinn jetzt viel deutlicher gemacht.

Die Lage im Gazastreifen ist katastrophal und wird sich voraussichtlich über Jahre zuspitzen. Fast zwei Millionen Menschen leben in menschenverachtenden Bedingungen, wie Ratten und Insektenkälen, unpassendes Wasser, funktionslose Entsorgungssysteme undostasandelloses Gesundheitssystem, das die Not nicht einmal annähernd bewältigen kann.

Einmal abgesehen von der fast kompletten Zerstörung von Infrastruktur, Schulen, Geschäften und landwirtschaftlichen Flächen. seit über zweieinhalb Jahren müssen die Menschen entweder hungern oder sich ernähren, was selbst extrem schwierig ist. Die Menschen in Gaza sind immunräuchiger und besonders bei Kindern, Kranken und Verletzten geschwächt. Israel trägt die Schuld an die Hamas auf, die sich aber nicht abwählen lassen will. Das greift zu kurz.

In Gaza ist die Bevölkerung nicht wirklich irgendwohin flüchten können, weil die israelische Regierung Lebensmittel, medizinische und andere Güter in die Gazastreifen lässt. Einige internationale Hilfsorganisationen berichteten, dass die israelische Regierung während der brüchigen Waffenruhe mit der Hamas mehr Güter hineinschieb. Nach dem Beginn des Iran-Krieges sank die Zahl der Lastwagen jedoch wieder drastisch





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