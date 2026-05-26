Die Handschlagaffäre Therwil: Schweizer Werte, Integration und Toleranz im Fokus

Die Handschlagaffäre Therwil hat die Debatte um Schweizer Werte, Integration und die Grenzen der Toleranz in die Schlagzeilen gerückt. Der Fall hat auch die britische BBC berichtet und wurde in der SRF-Sendung Arena "Angst vor dem Islam" thematisiert.

Der Handschlag gehört zur Integration " lautete eine Schlagzeile, "Es ist inakzeptabel, den Händedruck zu verweigern", eine weitere. Wenige Tage, nachdem in der "Arena" öffentlich wurde, dass zwei muslimische Schüler in Therwil BL ihren Lehrerinnen die Hand nicht geben wollten, diskutierte die ganze Schweiz über den Fall.

Sogar die britische BBC berichtete. Die Handschlagaffäre Therwil wurde zur Debatte um Schweizer Werte, Integration und die Grenzen der Toleranz. Eine kurze Chronologie Box aufklappen Box zuklappen Herbst 2015: Die muslimischen Brüder, 14- und 15-jährig, weigern sich, ihren Lehrerinnen die Hand zu geben. Die Schule beschliesst, dies zu akzeptieren, die Schüler aber zu verpflichten, andere Zeichen des Respekts zu zeigen.

April 2016: Der Fall Therwil wird in der SRF-Sendung Arena "Angst vor dem Islam" thematisiert und löst daraufhin national Schlagzeilen aus. 25.5.2016: Der Bildungsrat des Kantons Baselland erklärt den Handschlag nach rechtlichen Abklärungen für obligatorisch. Juni 2016: Die Familie erhebt Beschwerde gegen den Entscheid der Schule, den Handschlag nun einzufordern und zieht diese Beschwerde bis vor das Kantonsgericht. Dieses entscheidet im Oktober 2017, auf die Beschwerde nicht einzutreten, weil der Jugendliche unterdessen die Schule abgeschlossen hat.

Damit fehlt ein inhaltliches Urteil zur Pflicht, die Hand zu geben. April 2018: Das Baselbieter Kantonsparlament berät über eine Verfassungsänderung, die verlangt, die Erfüllung "bürgerlicher Pflichten" zwingend einzufordern. Mai 2018: Statt der Verfassungsänderung stimmt das Kantonsparlament einer Anpassung im Bildungsgesetz zu. Sie verpflichtet die Schulen, Probleme bei der Integration der Ausländerbehörde zu melden





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