Die grösste Fahne der Welt auf dem Grouse Mountain

Die grösste Fahne der Welt wurde auf dem Grouse Mountain in Kanada ausgerollt, während die Fussball-WM stattfand. Die Fahne misst 160 Meter lang und 80 Meter breit, was fast zwei Fussballfelder entspricht.

Der Säntis hält nicht mehr den inoffiziellen Rekord für die grösste Berg fahne der Welt. Die Appenzeller haben einen Vorteil, den kein Guinness-Eintrag messen kann. Der Säntis muss stark sein.

Es gibt Nachrichten, die selbst einen Berg treffen können. Die jüngste lautet: Die grösste Fahne der Welt liegt neuerdings in Kanada. Gut, auf dem Säntis liegt immer noch die grösste Schweizerfahne der Welt. Jedes Jahr zum 1.

August wird sie mühsam an der Nordwand unterhalb des Gipfels ausgerollt. Und jedes Jahr wird sie vom Wind zerrissen, von Helfern geflickt, wieder ausgerollt. Die Säntisfahne misst 80 mal 80 Meter. Das ist gross.

Aber viel zu klein für den Titel «weltgrösste auf einem Berg ausgelegte Fahne». Der Titel geht nun nach Kanada. Genauer gesagt auf den Grouse Mountain, den Hausberg von Vancouver. Dort wurde zum Auftakt der Fussball-WM eine Fahne ausgerollt, die 160 Meter lang und 80 Meter breit ist. 12'800 Quadratmeter.

Das entspricht fast zwei Fussballfeldern, oder sieben Eishockeyfeldern, 20 Tennisplätzen, 3047 Tischtennisplatten. Man könnte vermutlich eine Appenzeller Viehschau darauf veranstalten, ohne dass es eng würde. Die Spitze des Grouse Mountain ragt laut Wikipedia 1231 Meter über Meer. Das klingt bescheiden im Vergleich zum 2502 Meter hohen Säntis.

Doch die Kanadier haben einen Trick: Ihr Berg steht direkt am Meer. Wer den Grouse Mountain vom Fuss bis zum Gipfel erklimmt, legt beinahe so viele Höhenmeter zurück, wie der Berg hoch ist. Von der Schwägalp auf den Säntis beträgt der Höhenunterschied 1217 Meter. In Sachen Aufstieg begegnen sich die beiden Berge also auf Augenhöhe.

Doch auf dem Grouse Mountain wachsen Bäume auf dem Gipfel. Zwei Grizzlys leben in einer Bärenstation. Jeden Tag kann man «Will» und «John» – zwei Wettkampf-Holzfäller im Sommerjob – in der «Lumberjack Show» beim Sägen, Baumstammklettern und Axtwerfen anfeuern. Es gibt Skipisten, Bikestrecken, Sessellifte, eine Zipline und eine Sommerrodelbahn – alles mit Blick auf Vancouver und den Pazifik.

Auf dem Säntis ist es ruhiger. Trotzdem haben der Säntis und sein kanadischer Verwandter mehr gemeinsam, als man erwarten würde. Die Rekordfahne in Vancouver liegt auf einer Wiese. Da lag die Säntisfahne auch schon.

Weil letztes Jahr der Wind zu stark wehte, wurde sie auf der Schwägalp statt am Fels unterhalb des Gipfels ausgerollt. Nützte alles nichts, die Fahne wurde auch auf der Wiese von einer Böe zerrissen. Und weil die Schwebebahn neu gebaut wird, wird die Fahne dieses Jahr am 1. August gar nicht ausgebreitet.

Bleibt also nur der Blick nach Vancouver, wenn man eine rot-weisse Fahne auf einem Berg sehen will. Die kanadische Fahne wird übrigens kein zweites Mal ausgerollt. Dass 100 Leute die 1500 Kilogramm schwere Stoffmasse auf der Skipiste The Cut ausbreiteten, war eine einmalige Sache. Die Fahne soll dort bis zum Canada Day am 1.

Juli und vielleicht bis Ende Juli liegenbleiben, abhängig von den Wetterbedingungen – man überprüfe laufend den Zustand der Flagge, so die Kommunikationsmanagerin von Grouse Mountain. Dann wird die Fahne einer lokalen Non-Profit-Organisation gespendet und zu Decken und Taschen verarbeitet. Der eigentliche Unterschied liegt woanders. Die kanadische Fahne wurde für einen Weltrekord ausgerollt.

Die Buchhalter von Guiness World Records haben am 4. Juni nachgemessen: Am Grouse Mountain wurde die weltgrösste Fahne auf einem Berg ausgerollt. Die Kanadier haben nun also den Weltrekord. Der sei ihnen gegönnt.

Ihre Fahne ist grösser. Bis dahin hatten die Appenzeller quasi den inoffiziellen Weltrekord inne mit ihrer 6400 Quadratmeter grossen Flagge. DerDoch Grösse allein ist nicht alles. Die Säntisfahne wird ausgerollt, weil man das eben macht.

Jahr für Jahr. Unabhängig davon, ob jemand mit einem Massband vorbeikommt. Und vielleicht ist das der Grund, weshalb die Appenzeller beim Thema Fahnengrösse entspannt bleiben können. Wer seine Fahne regelmässig flickt und wieder ausrollt, weiss: Wirklich beeindruckend ist nicht die Grösse. Sondern die Ausdauer





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