Die Golfairline plant mit dem Bau eines neuen Wartungs- und Engineering-Komplexes das größte Hangarkomplex der Welt, das gleichzeitig 28 Großraumflugzeuge warten kann. Geplant sind dabei zwei Lackierhangars, die größte Fahrwerkswerkstatt der Welt und umfangreiche Lager- und Werkstattflächen.

Die Golfairline hat das Bau einer neuen Wartungs- und Engineering-Komplex, mit einem Wert von 5,1 Milliarden Dollar an Dubai-World Central oder Al Maktoum International gestartet.

Die Anlage soll die modernste Einrichtung der Welt sein. Entscheidungsgrundlage für das Projekt von Emirates, das von dem chinesischen Baukonzern China Railway Construction Corporation implementiert wird, war der wirtschaftliche Nutzen, die Verbesserung der Effizienz und die Modernisierung der Reparaturdienste durch den Bau eines Hangarkomplexes, das zugleich 28 Großraumflugzeuge warten kann. Gemäß dem Plan sollen am neuen Komplex zwei Lackierhangars, die größte Fahrwerkswerkstatt der Welt und umfangreiche Lager- und Werkstattflächen entstehen. Die Fertigstellung des neuen Zentrums ist für Mitte 2030 geplant.

Zunächst sollen schwere Wartungsarbeiten und Überlaufprojekte des bestehenden Engineering-Zentrums am Dubai International Airport durchgeführt werden. Im Großen Stil kauft Emirates Airbus A380, während Emirates 430 Kinderwagen an Hilfsorganisationen gibt





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Lufthansa Und Emirates Airline Emirates Lufthansa New Maintenance Facility Hangarkomplex Operation & Maintenance Asia-Pacific Economic Cooperation

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