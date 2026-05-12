Die Goflairline - Änderungen am Flugplan für Juni-September

Der Goflairline-Anbieter hat seine Flugpläne für den Zeitraum vom 16. Juni bis 15. September geändert. Das Unternehmen plant rund 85 Prozent des ursprünglichen Angebots und hat mehrere Strecken ausgesetzt, darunter Flüge nach Venedig, Malta, Sansibar, Sofia, Sarajevo, Teheran und Canberra. Gleichzeitig erhöht Qatar Airways die Frequenzen auf einigen Verbindungen und reduziert die Kürzungen auf langen Strecken. Besonders stark fallen die Änderungen auf Werte aus London-Heathrow, Atlanta, Boston, Los Angeles und Washington.

Die Goflairline hat ihren Flugplan für den Zeitraum vom 16. Juni bis 15. September deutlich angepasst. Laut einem Vergleich der Flugplan daten vom 22.

März und 10. Mai plant sie rund 85 Prozent des ursprünglich vorgesehenen Angebots. Dabei bleiben mehrere Strecken von Qatar Airways weiterhin ausgesetzt, darunter Flüge nach Venedig, Malta, Sansibar, Sofia, Sarajevo, Teheran und Canberra. Gleichzeitig erhöht Qatar Airways die Frequenzen auf einigen Verbindungen, beispielsweise nach Kuala Lumpur, Lagos oder Moskau-Scheremetjewo.

Besonders stark fallen die Kürzungen von Qatar Airways auf wichtigen Langstrecken aus, wie beispielsweise nach London-Heathrow, Atlanta, Boston, Los Angeles oder Washington. Im Vergleich zum ursprünglichen Plan ändert sich die Maschiene in Berlin von 18 auf 17 wöchentlichen Flüge und in Wien von 14 auf 10 wöchentlichen Flüge.

Darüber hinaus startet Qatar Airways Flüge nach Caracas via Bogotá und nimmt Flüge nach Bahrain und Kozhikode wieder auf





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