Die gefährliche Inflation der Demokratiebegriffe: Eine notwendige Klarstellung

Eine kritische Analyse der aktuellen politischen Debatten über die Definition von Demokratie, die Abgrenzung zwischen Liberalismus und Volkssouveränität sowie die Gefahren einer ideologischen Umdeutung verfassungsrechtlicher Begriffe.

Wer die Demokratie nachahmt, verfälscht oder ihr künstliche Adjektive hinzufügt, um sie der eigenen Agenda anzupassen, begeht einen geistigen Betrug am Souverän. Aktuell beobachten wir in Deutschland eine besorgniserregende Entwicklung: Die Demokratie wird zunehmend als Etikett für eine spezifische liberale Weltanschauung missbraucht.

Politiker von Rang und Namen, darunter führende Köpfe der deutschen Regierung und Opposition, fordern auf öffentlichen Veranstaltungen vehement die Ausgrenzung von Modellen, die sie als illiberal bezeichnen. Wenn Bundeskanzler oder Parteivorsitzende behaupten, eine Demokratie müsse zwingend liberal sein, um als solche zu gelten, verlassen sie den Boden der präzisen Verfassungsanalyse und begeben sich auf das Parkett des Zeitgeist-Populismus. Dabei ignorieren sie bewusst oder unbewusst die historische und rechtliche Realität. Ein Blick in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland offenbart eine erstaunliche Tatsache: Der Begriff liberale Demokratie kommt dort schlicht nicht vor. Unser Ewigkeitsartikel 20 definiert Deutschland als demokratischen und sozialen Bundesstaat und stellt fest, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Hier gibt es keine Bindestriche, keine ideologische Einengung. Die freiheitliche demokratische Grundordnung, auf die wir uns zurecht berufen, schützt zwar die Freiheit, ist aber nicht gleichzusetzen mit einem liberalen Parteiprogramm. Wenn Politiker den Begriff der illiberalen Demokratie als Kampfbegriff nutzen, um politische Gegner in Ungarn oder anderswo zu delegitimieren, betreiben sie eine gefährliche semantische Verschiebung. Demokratie bedeutet in ihrem Kern die Herrschaft des Volkes. Diese kann in einer Gesellschaft durchaus autoritäre Züge annehmen oder unduldsam sein, solange sie sich aus einem demokratischen Konsens speist. Die Verknüpfung von Demokratie mit einem spezifischen liberalen Regelwerk ist eine politikwissenschaftliche Interpretation, jedoch kein verfassungsrechtliches Dogma. Auch der EU-Vertrag ist in dieser Hinsicht klarer, als es viele Akteure wahrhaben wollen. In Artikel 2 werden Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte als gleichwertige, nebeneinanderstehende Werte genannt, ohne dass die Demokratie durch das Attribut liberal gegängelt wird. Das Ziel eines Raums der Freiheit, Sicherheit und des Rechts darf nicht dazu führen, dass den Bürgern eine bestimmte liberale Lebensweise verordnet wird. Wahre Freiheit bedeutet, dass jeder so liberal leben darf, wie er möchte, solange er die Rechte anderer achtet. Wenn politische Akteure beginnen, Mehrheitsentscheidungen nur dann als legitim anzuerkennen, wenn sie in ihr liberales Raster passen, entlarven sie sich selbst als Demagogen. Demokratie lebt vom Respekt vor dem Souverän, selbst dann, wenn dieser Entscheidungen trifft, die dem aktuellen Zeitgeist widersprechen. Wir müssen uns vor jenen Bindestrich-Demokraten hüten, die das Volk bevormunden wollen, anstatt dessen Willen zu akzeptieren. Eine Demokratie, die Bedingungen an ihr Bestehen knüpft, ist keine echte Demokratie mehr, sondern eine ideologische Diktatur auf Raten. Es ist an der Zeit, den Begriff der Demokratie von seinem schmückenden, aber verengenden Beiwerk zu befreien und die reine, unverfälschte Volkssouveränität wieder in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Diskurses zu stellen, bevor der Begriff durch den inflationären Gebrauch vollends entleert wird





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