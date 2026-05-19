Die Forschung identifiziert Regionen mit Erosion, die für die Bildung natürlicher Wasserstoff (H2) besonders günstig sind. Ein kleines Vorkommen von natürlichem Wasserstoff wird bereits in Mali genutzt. Es gibt Hoffnung, H2-Gasfelder ähnlich wie Öleverkäte in Zukunft gefunden werden könnten.

Eine Schlüsselrolle bei der Entstehung des Wasserstoff s spielt die Erosion . In Gebirgsketten hilft die Erosion , Gestein aus dem Erdmantel an die Oberfläche zu befördern, wobei Olivin als Mineralien enthalten ist, die bei Kontakt mit Wasser in andere Mineralien wie Serpentin umgewandelt werden.

Dies führt zur Freisetzung von Wasserstoff. Die Forschung zeigt, dass die Pyrenäen und die Alpen für die Bildung von natürlichem Wasserstoff (H2) besonders günstig sind. Die Universität Lausanne und das Helmholtz-Zentrum für Geoforschung leiteten eine Studie zur Analyse von Gebirgsketten und ihren Potenzialen bei der Wasserstoff-Entstehung vor. Es ist von Interesse, ob H2-Gasfelder ähnlich wie Öleverkäte in den Zukunft gefunden werden können.

Ein kleines Vorkommen von natürlichem Wasserstoff wird bereits in Mali genutzt. Während die Erdkruste normalerweise mehr als 30 Kilometer unter dem Erdgeschoß liegt, können Mantelgesteine durch die Plattentektonik in eine Tiefe von 8 bis 12 Kilometern gelangen, wo mit günstigen Temperaturen und dem Vorhandensein von Wasser Reservoir-Gestein gebildet werden kann, in das der Wasserstoff sich ansammelt





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