Die Energiewende in Spanien: Kernkraft und Solaranlagen in Konflikt

Die Energiewende in Spanien ist ein Kampf zwischen Kernkraft und Solaranlagen. Während die Kernkraftindustrie und die Bevölkerung um das AKW Almaraz kämpfen, wachsen die Solaranlagen in der sonnigen Extremadura. Die Naturschützer und Imker befürchten, dass die Natur aus dem Gleichgewicht gerät, während die Kernkraftbefürworterinnen und -befürworter die Oberhand in der öffentlichen Diskussion haben.

Sonnenschein an rund 300 Tagen pro Jahr. Weite, wenig besiedelte Landschaften. In der spanischen Extremadura ist es besonders lohnenswert, Solarstrom zu gewinnen. Deshalb sind dort in den letzten Jahren auch einige riesige Solarparks entstanden.

Auch die grösste Anlage Spaniens steht in der südwestspanischen Region. Zwei Millionen Solarmodule verteilen sich auf einer Fläche von 16 Quadratkilometern. Vor wenigen Jahren sah es in dieser ruhigen, etwas abgelegenen Hochebene noch ganz anders aus.

«Nichts, es gab gar nichts hier. Nur Felder mit Schafen. Und jetzt ist es wie in einem Industriegebiet», sagt Juan Antonio Morales. Unter den Solarpanels wachsen keine Blumen, an denen Bienen Nahrung fänden.

Naturschützer und Imker Der studierte Biologe, der eine Bio-Imkerei führt, beklagt, die Solaranlagen brächten die Natur aus dem Gleichgewicht: «Unter den Solarpanels wachsen keine Blumen, an denen Bienen Nahrung fänden. » Zudem orientierten sich Bienen an der Sonne: «Und jetzt sollen sie durch Tausende Spiegel fliegen, die die Sonne reflektieren, das geht nicht. Dasselbe gilt auch für Vögel. » Juan Antonio Morales hat aber nicht nur naturschützerische Bedenken.

Die ländliche Gegend werde auch wirtschaftlich ausgenutzt.

«Tatsächlich produziert die Extremadura mehr Energie als viele andere Regionen, und diese Energie fliesst zum Beispiel in die Region Madrid. Die wollen dort keine Photovoltaikanlagen, obwohl ihre Landschaft viel karger ist. » Energiekolonialismus nennen das Aktivistinnen und Aktivisten in der Gegend. Die gigantischen Solaranlagen nähmen viel Land weg, brächten aber wenig Arbeitsplätze in die Gegend.

Es mag paradox erscheinen: Die sonnige Extremadura könnte die Vorzeigeregion für die Energiewende sein. Aber ausgerechnet hier gibt es viel Skepsis. Die gigantischen Solarparks tragen inzwischen sogar dazu bei, dass die Kernkraft wieder an Popularität gewinnt. Das zeigt sich im nordöstlichen Teil der Region.

Im Dorf Almaraz steht das grösste der fünf noch aktiven Kernkraftwerke Spaniens. Eigentlich soll die Anlage ab nächstem Jahr vom Netz genommen werden. Doch Politik und Bevölkerung rund um Almaraz wehren sich. Und verlangen eine Betriebsverlängerung für das AKW.

«Das Werk muss auf jeden Fall weiterlaufen», sagt eine ältere Frau, die am Dorfplatz wohnt. Schon ihr Vater habe fürs AKW gearbeitet, dann sie selbst, nun täten es auch ihre Kinder, erzählt sie. Sollen wir künftig Solarpanels essen? Autor: Paqui Villa Einwohnerin von Almaraz Alle in Almaraz seien auf das AKW angewiesen: «Ich hoffe, dass die Regierung zur Vernunft kommt.

Und wenn nicht, soll sie abtreten und die Menschen hier glücklich und zufrieden leben lassen. » Der Umstellung auf grüne Energie kann die Frau wenig abgewinnen: «Sollen wir künftig Solarpanels essen? Lieber noch vier Atomkraftwerke, bevor sie die ganzen Felder mit Solaranlagen überziehen. » Lobbyarbeit für das AKW Neue Kraftwerke stehen zurzeit zwar nicht auf der politischen Agenda, dafür aber die Betriebsverlängerung der bestehenden.

Die regionale Vereinigung «Sí a Almaraz» weibelt dafür an allen Fronten. Sie wandte sich sogar an den EU‑Petitionsausschuss. Mit Erfolg: Nach dem Besuch einer EU-Parlamentsdelegation hat der Ausschuss Anfang Mai eine klare Empfehlung an die spanische Regierung ausgesprochen: Das AKW Almaraz solle bis 2040 weitergeführt werden. Schon länger liegt auch ein Verlängerungsgesuch der AKW-Betreiberfirmen vor.

Ihr Hauptargument: die unsichere Lage in der globalen Energieversorgung wegen der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Der Druck auf Madrid steigt also. Ob die spanische Regierung auf ihren Ausstiegsplan zurückkommt, sollte sich im Verlauf dieses Jahres entscheiden. Sie hat das Verlängerungsgesuch einstweilen an die nationale Atomaufsichtsbehörde weitergeleitet, die zuerst die Sicherheit der beiden Reaktoren beurteilen soll.

Zwei Drittel für Atomkraft In der öffentlichen Diskussion scheinen die Kernkraftbefürworterinnen und -befürworter zurzeit wieder die Oberhand zu gewinnen. In der neuesten Umfrage des renommierten Elcano Instituts in Madrid sprachen sich zwei Drittel der Befragten dafür aus, dass die spanischen Atomkraftwerke länger als geplant weiterlaufen sollen. Vor zwei Jahren waren es noch weniger als die Hälfte





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spanien Energiewende Spanien Kernkraft Solaranlagen Naturschützer Imker Kernkraftindustrie AKW Almaraz Energiekolonialismus EU-Petitionsausschuss Elcano Instituts Kernkraftbefürworterinnen Und -Befürworter Kernkraftindustrie AKW Almaraz Energiekolonialismus EU-Petitionsausschuss Elcano Instituts

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mengele-Akten: Was die Geheimhaltung über die Schweiz aussagtDie Debatte um die Freigabe von Mengele-Dokumenten wirft Fragen zur Transparenz der Schweiz auf.

Read more »

Verlegung der Büttikerbachleitung in Wohlen steht vor dem AbschlussDie Gemeinde Wohlen meldet, dass die Verlegung und VergrÃ¸sserin der Büttikerbachleitung im Bereich des Bollmooswegs voraussichtlich bald erfolgreich abgeschlossen werden kann. Es werden jedoch noch in diesem Sommer die Arbeiten am angrenzenden Abschnitt der Kantonsstrasse zur Sanierung der Friedhof- und Freiämterstrasse ausgeführt werden müssen. Die Obklammer werden gebeten, ihre Fahrzeuge nachhaltig ausserhalb des Baustellenbereichs abzuholen. Parkkarten gegen Bestellung erhältlich sind. Ausserdem werden Hecken, Bäume und Sträucher, die in die Strassen hineinragen, bis spätestens 18. Mai 2026 in die Grundstücksgrenze zurückgeschnitten werden müssen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Read more »

Shopping in Zürich: Ab in die Pedalen: Alles für die nächste VelofahrtDie Sportart erlebt momentan ihren Höhepunkt, auch Zürich ist im Velofieber. Fünf lokale Labels liefern dazu Jerseys, Caps und Cargovelos. Dazu gibt es noch das passende Magazin.

Read more »

Mehrere Finanzierer werben die Schweizer Politik: Economiesuisse führt die Rangliste der Geldgeber anDieses Nachrichten-Blatt berichtet über das neue Ranking der Finanzierung der Schweizer Politik von Economiesuisse und erläutert dann, wie die Öl- und Gaskrise die Nachfrage nach saubereren Energien geweckt hat, wie die Schweiz an der Biennale mit dem Zusammenleben beschäftigt ist und wie die Schweiz aus Lieferengpässen mit Medikamenten gelernt hat.

Read more »