Die Elektrisierung der Schweiz - Diesel erst noch in der Schattenzone

Ein umfassender Blick auf die Transformation des Kraftstoffmarkts in der Schweiz, die steigenden Dieselpreise und die wachsende Rolle von Elektrofahrzeugen und Biodiesel, mit Fokus auf die neuen Rechtsgrundlagen in der EU und deren Auswirkungen auf die Marktanteile.

Rekord dieselpreise an den Schweizer Zapfsäulen stellen einen deutlichen Wendepunkt in der Automobilbranche dar. Im September 2026 kostete ein Liter Diesel im Durchschnitt 2,46 CHF - der höchste Preis, der je verzeichnet wurde.

Trotz dieses Preisanstiegs sind noch rund 1,9 Millionen Fahrzeuge in der Schweiz unterwegs, die auf dieselbe Kraftstoffgetriebe angewiesen sind und Selbstzündung besitzen. Das Marktverhältnis hat sich jedoch dramatisch verändert: Von Januar bis August 2026 hielt Diesel nur noch 5,5 % des Neuwagenmarktes, ein drastischer Rückgang von mehr als 35 % im Jahr 2015. Gleichzeitig stiegen die Anteile der Elektrofahrzeuge auf 24,8 %.

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Das Angebot an neuen Kleinwagen mit Dieselmotoren ist laut ADAC fast völlig verschwunden; die Branche erlebt ein tiefgreifendes strukturelles Umdenken, so Auto-Schweiz-Direktor Thomas Rücker. Der Preisunterschied zu Benzin ist nicht nur auf den Ölmarkt zurückzuführen. In der Schweiz wird Diesel mit 79,57 CHF pro 100 Liter höher besteuert als Benzin mit 76,82 CHF. Dies führt zu signifikanten Unterschiede in den laufenden Kosten, die sich zusätzlich durch den Wirkungsgrad und die Effizienz der jeweiligen Motoren verstärken.

Marktanteile und neue Abgasnormen

Ein Beispiel liefert der VW Passat Variant 2,0 TDI, der auf der Langstrecke mit nur 4,9 l/100 km WLTP verfahren kann - ein Ausgleich, der bei verglichenem Benziner deutlich geringer ist. Im Gegensatz dazu erkennt Deutschland die Dieselsteuer zu vorteiliger, was die Konkurrenzsituation verkompliziert. Mazda hat die Entwicklungen genutzt, um einen 3,3‑Liter‑Reihensechszylinder mit über 40 % thermischem Wirkungsgrad zu entwickeln, der dank eines Mild‑Hybrid‑Systems nur rund 5,0-5,1 l/100 km verbraucht.

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Die Anschaffungskosten steigen um 2.000 CHF, dieser Aufpreis ist jedoch nach etwa 120.000 Kilometern wieder ausgeglichen - für ein jährliches Fahrverhalten von 30.000 Kilometern dauert es nur ca. vier Jahre. Hochleistungs-Diesel behalten jedoch Vorteile bei hoher Laufleistung, insbesondere bei schweren Anhängern und Wohnwagen, dank hohen Drehmoments bei niedriger Motordrehzahl. Für Bestandsfahrzeuge gibt es den Biodiesel HVO 100 aus Altfetten und Altölen.

Er senkt laut Studien den CO₂-Ausstoß um 80-90 % im Vergleich zu herkömmlichem Diesel, erhöht jedoch die Betriebskosten um 20-28 Rappen pro Liter. Die Verfügbarkeit von HVO 100 ist in der Schweiz noch sehr begrenzt, was die breite Akzeptanz hemmt. In der EU wird ab 29. November 2026 die neue Abgasnorm Euro 7 für neue Fahrzeugmodelle gelten, und ein Jahr später muss sie in jedem neu zugelassenen Personenwagen erfüllt sein.

Zukunft der Dieselpolitik

Die Grenzwerte für Schadstoffe bleiben jedoch auf Euro‑6‑Niveau, wobei neue Vorgaben für Bremsabrieb eingeführt werden - ein Standard, der auch Elektroautos betrifft. In Deutschland siedeln sich Marktbeobachter an, dass Diesel-Angebote im Gebrauchtwagenmarkt schneller an Wert verlieren als Benziner. Für Fahrer, die hauptsächlich kurze Strecken und wenig km zurücklegen, bietet der Diesel heute kaum noch Vorteile. Diese Marktdynamik wirft ein Schlaglicht auf die Zukunft der Kraftstoffpolitik, die entlang von Umweltzielen und wirtschaftlichen Überlegungen balanciert wird.

Hersteller, Politik und Verbraucher stehen nun vor der Aufgabe, die Ladeinfrastruktur, Anreize für CO₂-Reduktion und die notwendige technologische Weiterentwicklung synchron zu gestalten - ein komplexes Unterfangen, das die Mobilität der kommenden Jahre maßgeblich beeinflussen wird. Märktante Neuwagen Jan. -Aug. 2026: 5,5 % (2015: > 35 %) Preise (16.10.2026): Diesel CHF 2,45, Bleifrei 95 CHF 2,16 pro Liter Steuern pro 100 L: Diesel CHF 79,57, Benzin CHF 76,82 HVO 100: - 80-90 % CO₂, 20-28 Rp. /l teurer