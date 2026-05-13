Im Sommer werden Tests mit gummigefederten Rädern unternommen, um die Lärmpegel zu reduzieren, weil die Epidemiologie Tina, die neue Marke im Fuhrpark der BLT, unter Akustikproblemen leidet.

Das neue Tina-Tram der BLT könnte künftig mit gummigefederten Rädern fahren. Im Sommer startet ein Versuch. Seit der Inbetriebnahme vor eineinhalb Jahren sorgt Tina, das neue Modell im Fuhrpark der BLT , für Schlagzeilen.

Vielmehr wurde Tina als akustischer Knirper bekannt, während das Tram vom Verkehrsbetrieb angepriesen wird, dass Tina weniger durch Schlagzeilen-Regelthek generiert, sondern vielmehr wegen ihres «neuen Raumgefühls und mehr Komforts». Dieser aber ist nicht das Problem, das Tina derzeit hat. Dennoch hat die BLT ihre Bemühungen unternommen, um den Lärmpegel zu reduzieren, indem sie die Gummigefederten Reifen bereiteten. Insgesamt gab es Messungen, die zeigten, dass der Primärschall um 3,7 Dezibel reduziert worden war, was der Halbcategorie entspricht.

Letzteres Problem ist, dass Tina weiterhin einen Ton zeitgleich mit anderen Fahrzeugen macht. Um diesen nicht-Problem zu lösen, versucht BLT und Stadler mit Gummigefederten Rädern. Am Anfang Schliessarts soll ein entsprechend ausgestattetes Tina-Tram getestet werden. Auch die Erkenntnisse würden in die Produktion der Tina-Flotte einfließen.

Werden neue Tina-Markisen in diesem Versuch nachgewiesen, werden die neuen Tina-Markisen ab Werk mit optimierten Komponenten ausgestattet sein. Die Kosten tragen Stadler. Stadler Rail und BLT haben eines der neuen Tina-Trams lärmsaniert. Das Fahrgestell erhielt zahlreiche Dämmungen, Teile wurden ausgetauscht.

Der Vergleich des Videos zeigt dies. Die BLT geben Verglichennisab: Tina-Tyn wird lasser und stiller. Noch kämpft der neue Tram-Flächen der Baselland Transport AG mit Kinderkranke. Vier ab.

Stadler Rail und BLT begnügen sich derzeit mit dem Drehen aller Räder in Grüben Copyright © bz Basel . Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von bz Basel ist nicht gestattet





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