Die Bachelorette Schweiz: Eine unvergleichliche Startfolge

Die neue Bachelorette Ariel beginnt ihre Suche nach Mister Right und treibt die Kandidaten dazu, alles zu geben, um ihren Traummann zu werden. Mit großem Aufwand und absurden Sprüchen versuchen die Kandidaten, Ariels Herz zu gewinnen. Wer wird der Traummann sein und ob Ariel ihre Tochter finden wird, lässt sich noch nicht sagen.

Die erste Folge der Schweizer Bachelorette hat einen unvergleichlichen Start hingelegt. Die neue Bachelorette Ariel ist auf der Suche nach Mister Right und hat 25 Kandidaten, die alles geben, um ihren Traummann zu werden.

Mit großem Aufwand und absurden Sprüchen versuchen die Kandidaten, Ariels Herz zu gewinnen. Die Baslerin ist bereit für eine neue Liebe und will einen Mann, der emotional intelligent, selbstständig und finanziell gesund ist. Nach einem Betrug brauchte sie zwei Jahre, um sich zu erholen und nun träumt sie von einer neuen Liebe, einer Hochzeit und einem gemeinsamen Zuhause. Ihre Tochter Ileyna Amani (2) ist bei den Dreharbeiten in Thailand dabei und wird von ihrer Tante betreut.

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Die neue Bachelorette hat es klar gesagt: Wer ihr Herz erobern will, muss auch ihre Tochter akzeptieren und unterstützen. Die Konkurrenz um Ariels Herz ist umwerfend, aber wer wird der Traummann sein? Die Show beginnt, die Kandidaten machen alles, um Ariels Herz zu gewinnen, und Ariel wird immer verletzlicher. Ob ein Traummann unter den Kandidaten ist, bleibt jedoch abzuwarten.