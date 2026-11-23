Ariel trennt sich in der fünften Folge von drei Kandidaten. Elison, Eric und Chyna müssen "Die Bachelorette" verlassen. Hier ist der Überblick über die Ausgeschiedenen und die weiteren Kandidaten.

Die Reise für die Kandidaten Elison, Eric und Chyna bei der Fernsehshow " Die Bachelorette" findet in der fünften Folge ihr vorläufiges Ende. Die drei Bewerber müssen die Produktion verlassen und können das Kennenlernen mit der Bachelorette Ariel nicht fortsetzen. Diese drei Namen runden die Liste derjenigen ab, die sich in der aktuellen Staffel nicht für die weitere Wahl durch Ariel qualifizieren konnten.

Klare Abschiede in der fünften Folge

Die Entscheidung fiel in der fünften Ausgabe der Sendung. Elison, der 20-jährige Strassenbauer aus Aarau, und Chyna, eine 26-jährige Content Creatorin aus Affoltern am Albis, hören auf die Absagen. Auch Eric, ein 26-jähriger Musikmanager und Metallbauer aus St. Gallen, muss seine Koffer packen. Für die Teilnehmer aus den Kantonen Aargau, St. Gallen und Zürich endet die Chance auf Liebe außerhalb der Sendung. Die Ungewissheit ist nun beseitigt.

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Vier Ausgeschiedene seit der letzten Woche

Ariel hatte zum Ende der vierten Folge bereits einen weiteren Abschied angekündigt. In jener Woche stand nach einem gemeinsamen Date mit Elison, Chyna und Karim fest, dass einer der drei die Heimreise antreten müsste. Die Auflösung der Identität dieses Kandidaten blieb damals zunächst offen. Nun herrscht in Folge 5 auch für Elison und Chyna volle Klarheit über ihren Status. Beide gehören definitv zu den ausgeschiedenen Bewerbern und sind nicht mehr im Rennen um Ariels Herz.

Vorherige Runden der Auswahlprozesses

Bereits in der vergangenen Episode, also vor der Ausstrahlung der fünften Folge, mussten die Männer Diego, Massimo und Antonio ihre Teilnahme beenden. Sie waren die ersten, die in dieser Phase der Show ausscheiden mussten. Die Auszuscheidenden aus der vierten Folge bildeten somit den Grundstock der Enttäuschungen. Mit den drei neuen Namen aus der fünften Folge wächst die Liste derjenigen, die Ariel weiter kennenlernen möchte, auf insgesamt sechs Namen an, die nicht mehr verfügbar sind.

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Weiterer Verlauf der Casting-Show

Welche Kandidaten Ariel im weiteren Verlauf der Staffel weiterhin kennenlernen möchte, wird sich in den kommenden Folgen entscheiden. Die Show setzt ihre Struktur fort, in der sich die Teilnehmer durch verschiedene Aufgaben und Dates beweisen müssen. Die verbleibenden Bewerber stehen nun unter großem Druck, um nicht die nächste Runde zu verpassen. Die Suche der Bachelorette nach dem idealen Partner geht somit mit reduzierter Teilnehmerzahl weiter.

Status der verbliebenen Bewerber

Die Ausgeschiedenen können ihre Suche nach der Liebe außerhalb der Sendung fortsetzen. Für die verbleibenden Männer, darunter Karim, der in der vierten Folge noch im Gespräch war, bleibt die Situation entsprechend angespannt. Es bleibt abzuwarten, wer die nächste Auswahlschwelle erfolgreich meistert. Die Spannung für die Zuschauer steigt mit jedem Ausscheidungsentscheid, da sich der Kreis der potenziellen Partner für Ariel kontinuierlich verengt.