In Folge vier der Bachelorette eskaliert der Streit um Diego. Ariel wirft ihn raus. Doch Mario beeindruckt mit Leidenschaft und schließt andere Kandidaten aus.

In der vierten Episode der Reality-Show Die Bachelorette kommt es zu einer massiven Eskalation. Die 23-jährige Hauptdarstellerin Ariel wirft den 23-jährigen Kandidaten Diego aus Zürich nach einem heftigen Konflikt aus der Sendung. Ursprünglich hatte Ariel geplant, Diego eine Rose zu überreichen, um die zwischen ihnen bestehenden Spannungen zu beenden. Doch die Absicht der Versöhnung wurde durch Diagos Verhalten zunichtegemacht, was zu einem unumkehrbaren Bruch führte.

Konfliktursachen und Dialog zwischen Ariel und Diego

Der Streit beginnt bereits in den vorangegangenen Szenen. In einer Verführungs-Challenge hatte der 23-jährige Zürcher Ariel versehentlich mit Honig eingeschmiert. Ariel reagierte darauf mit Ekel und bezeichnete die Situation als "grusig". Noch schwerer wiegte jedoch sein Umgangston während der darauffolgenden Diskussion. Diego sprach Ariel wiederholt mit abwertenden Begriffen wie "Bro" und "Alter" an. Ariel ertrug diesen Respektmangel nicht und sah darin keinen passenden Partner für sich. Diagos freches Mundwerk und sein diskussionsfreudiges Verhalten waren der letzte Tropfen für die Reality-Queen.

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Diagos Weigerung und Ausschluss aus der Sendung

Diego nimmt seinen Rauswurf nicht hin und versucht, vor den anderen Kandidaten seine Position zu verteidigen. Er behauptet, er verbiege sich nicht für Ariel und bleibe sich selbst treu, während andere Männer sich für die Hauptdarstellerin verstellen würden. Ariel kontert diese Aussage scharf und bemerkt ironisch, er solle in seine "Business-Klasse" gehen, da dieser Status so viel Wert habe. Die übrigen Männer der Staffel sind von Diagos Auftreten ebenfalls genervt und werfen ihm vor, nicht zu wissen, wie man angemessen mit einer Frau umgeht. Diego rechtfertigt sein Verhalten mit seinem impulsiven Charakter, gibt zu, von Anfang an so gewesen zu sein, und akzeptiert dennoch keine Kritik. Damit ist der Rosenabend für Ariel endgültig ruiniert.

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Romantische Wendung mit Mario und Eric

Nach dem Streit kehrt etwas Ruhe in Thailand ein. Bei einer Strand-Challenge qualifiziert sich der 24-jährige Luzerner Mario gemeinsam mit dem 26-jährigen Eric für ein Doppeldat mit Ariel. Ariel entscheidet sich jedoch, den Abend nur mit Mario zu verbringen. Diese Wahl erweist sich als richtig, da Mario auf dem Date mit Leidenschaft beeindruckt. Bei einer romantischen Feuershow am Meer küsst er Ariel zunächst auf die Schultern, bevor ein leidenschaftlicher Kuss auf den Mund folgt. Diesmal wird auch Zungeneinsatz gezeigt, was Ariel sichtlich begeistert. Sie schwärmt später davon, dass es "gematcht" habe und nicht nur ein flüchtiger Kuss gewesen sei.

Vergleich mit Livio und Ausgeschiedene Kandidaten

Marios Erfolg sorgt für Gesprächsstoff unter den verbliebenen Männern. Der 22-jährige Livio, der in der vorherigen Folge den ersten Kuss der Staffel erhalten hatte, musste auf den Zungeneinsatz verzichten. Er verteidigt sich mit der Aussage, er müsse "nicht gleich beim ersten Date die Zunge in den Rachen stecken". Unklar ist, ob Mario dadurch die Nase vorn hat. Sicher ist hingegen, dass Massimo (23) aus Dübendorf, Bora (24) aus Winterthur, Elias (23) aus Bruck an der Leitha (AT) und Lionel (23) aus Basel den Traum von der grossen Liebe in dieser Phase verwirkt haben.