Der Alsdorfer Lunte e.V. ist ein Cannabis-Social-Club in Deutschland, der eine ungewöhnliche Auslegung dessen, was technisch erlaubt ist, hat. Der Verein bietet seinen Mitgliedern bis zu 50 Gramm Cannabisblüte monatlich zu, soweit der Anbau es hergibt.

Die Alsdorfer Lunte e. V. ist ein Cannabis-Social-Club in Deutschland, der eine ungewöhnliche Auslegung dessen, was technisch erlaubt ist, hat. Der Verein bietet seinen Mitgliedern bis zu 50 Gramm Cannabisblüte monatlich zu, soweit der Anbau es hergibt.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 99 Euro pro Monat brutto, also 85 Euro Netto-Beitrag plus 19 Prozent Mehrwertsteuer. Der Gramppreis liegt je nach Erntemenge zwischen 1,98 Euro und 3,50 Euro. Mitglieder, die selten abholen, kommen entsprechend höher heraus, in Einzelfällen bis 40 Euro pro Gramm. Der Verein klagt vor dem Finanzgericht gegen die Mehrwertsteuerpflicht für CSCs und verwendet ein KI-System namens Claude, das von Anthropic entwickelt wurde





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Cannabis-Social-Club Alsdorfer Lunte E.V. KI-System Claude Anthropic

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