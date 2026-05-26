Die AEW beteiligt sich an einem Tiefengeothermie-Projekt in Haute-Sorne

Die AEW Energie AG beteiligt sich am Tiefengeothermie-Projekt in Haute-Sorne im Kanton Jura. Die Aktionärin wird Strom für bis zu 10'000 Haushalte liefern.

Die Geo- Energie Jura SA erhält mit der AEW eine weitere Aktionärin. Das Kraftwerk in Haute-Sorne soll ab 2029 Strom für bis zu 10'000 Haushalte liefern.

Die AEW Energie AG beteiligt sich am Tiefengeothermie-Projekt in Haute-Sorne im Kanton Jura. Bereits beteiligt sind Energieversorger aus Baselland, Bern und Zürich sowie Geo-Energie Suisse. Die Partner haben einen Investitionsvertrag unterzeichnet, wie der Aargauer Energieversorger mitteilte. Die Beteiligung steht aber noch unter dem Vorbehalt von Entscheiden der Gremien und Behörden.

Geplant ist in Haute-Sorne ein Geothermiekraftwerk mit zwei rund 5000 Meter tiefen Bohrungen. Laut den Projektverantwortlichen verliefen die Erkundungsbohrung und die 2025 abgeschlossenen Tests erfolgreich. Das Kraftwerk soll 2029 mit einer Leistung von bis zu 5 Megawatt ans Netz gehen. Dies entspreche dem jährlichen Stromverbrauch von 6000 bis 10'000 Haushalten.

Die Betreiber sehen das Projekt als Schweizer Leuchtturm für die Tiefengeothermie. Der Bund begleitet und unterstützt das Vorhaben finanziell. In den Energieperspektiven 2050+ rechnet der Bund mit einer Stromproduktion aus Geothermie von 2 Terawattstunden pro Jahr. Für die Wärmeversorgung schätzt die Branche das Potenzial gemäss Mitteilung auf rund 17 Terawattstunden pro Jahr.

Die AEW sieht grosses Potenzial in dieser Technologie und prüfe einen künftigen Einsatz auch im eigenen Versorgungsgebiet. Der Kanton Aargau habe bereits vor einigen Jahren beschlossen, gute Rahmenbedingungen für die Nutzung der Tiefengeothermie zu schaffen.

Zudem habe sich die Bohrtechnik in den vergangenen Jahren stark entwickelt, was die Wirtschaftlichkeit verbessere. Beim Projekt im Jura kommt ein neues sequenzielles Stimulationsverfahren zum Einsatz, das in der Schweiz entwickelt wurde und inzwischen auch in den USA verwendet wird. Dort wird laut Geo-Energie Jura, wegen des steigenden Strombedarfs von KI-Rechenzentren, vermehrt in Tiefengeothermie investiert. Der Kanton Aargau hat sein Potenzial für Geothermie untersucht und erstmals online zugänglich gemacht.

Besonders im Süden des Kantons könnten laut den Analysen sogar eine Stromproduktion aus Tiefengeothermie möglich sein





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