Die Aare, die wahre Herrscherin des Kantons Bern

Die Aare ist nicht nur der coolste Platz Berns, sondern auch die wahre Herrscherin des Kantons. Sie forderst ihren Tribut und zeigt uns Menschen, wer hier die wahre Herrscherin ist.

Endlich ist es wieder so weit. Wenn ich meinen Zeh in dein Wasser stecke, erfasst mich kein Schüttelfrost mehr. Natürlich bist du immer noch frisch, aber bei den Temperaturen der vergangenen Hitzewelle ist diese Abkühlung eine Wohltat.

Im Winter gehöre ich hin und wieder zu den Menschenmassen, die dich aufsuchen. Im Sommer hingegen gehöre ich hin und wieder zu den Menschenmassen, die dich aufsuchen. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Trotz deines Ruhms tust du mir manchmal leid, liebe Aare.

Wenn sich auf dir die Boote stauen, wenn sich ein überhitzter Körper nach dem anderen in deine Fluten stürzt und der Sommerbeat an deinen Ufern die Pop-up-Bars vibrieren lässt, frage ich mich schon: Magst du unsere Gesellschaft, oder wird dir dieser Trubel nicht langsam zu viel? Leiden einige deiner ständigen Bewohner unter Hitzestress. Immerhin ist in den letzten Jahrzehnten am einen oder anderen Ort dein Betonbett aufgebrochen und du konntest wieder etwas freier fließen.

Wir respektieren dich etwas mehr als früher - auch weil wir gemerkt haben, dass du dich eh nicht ständig bezwingen lässt. Ja, wehrlos bist du nicht, liebe Aare. Wenn ich deinem friedlichen Gurgeln lausche, beschleicht mich manchmal ein zwiespältiges Gefühl. Denn du bist nicht nur der coolste Platz Berns, der schönste Arbeitsweg und die Lebensader unseres Kantons.

Du bist auch die wahre Herrscherin unseres Landes. Du forderst deinen Tribut - als möchtest du dich rächen für das, was wir dir voller Naivität und Egoismus antun





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